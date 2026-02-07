Olympia 2026: Nawrath und Strelow bilden den perfekten Biathlet

Philipp Nawrath und Justus Strelow sind bei den Olympischen Spielen gesetzt. Der starke Läufer Nawrath und der großartige Schütze Strelow hoffen auf Staffel-Medaillen.

Die Biathleten Philipp Nawrath und Justus Strelow sprachen im Rahmen der Olympia-Einkleidung über die entzerrten Winterspiele in Norditalien und ihre Erwartungen für Olympia. 05.02.2026 | 4:05 min

Wenn sich das deutsche Trainerteam aus zwei Biathleten einen einzigen zusammenstellen könnte, würde es sich gewiss für die Kombination aus Philipp Nawrath und Justus Strelow entscheiden. Der eine, Nawrath, ist ein famoser Läufer. Der andere, Strelow, ein spektakulärer und treffsicherer Schnellschütze.

Die Wunschvorstellung lässt sich gleichwohl nicht umsetzen, und so muss der nicht so sichere Schütze Nawrath bei den Olympischen Spielen auf einen Top-Tag am Schießstand hoffen. Und der im Vergleich zu Nawrath deutlich langsamere Strelow auf Top-Material und eine außergewöhnliche Leistung in der Loipe setzen.

Famoses Trefferbild für Strelow

Strelows Trefferbild ist famos. In der Weltcup-Saison 2023/2024 traf er 94 Prozent der Scheiben - kein Biathlet, der alle Rennen des Winters bestritt, war jemals treffsicherer. In der vergangenen Saison sank die Quote geringfügig auf immer noch großartige 90 Prozent. In dieser Saison pendelt sich sein Wert derzeit bei 87,3 Prozent ein. Liegend kommt der 30-Jährige weiterhin auf einen Top-Wert: 95 Prozent. Das heißt: Mit 100 Schuss trifft er unglaubliche 95 Scheiben.

Justus Strelow trifft fast immer - zurzeit ist er weltweit der beste Biathlon-Schütze. Seit Sommer 2024 ist er glücklich verheiratet - und geht voll motiviert in die Saison. 29.11.2024 | 8:57 min

Nawrath fällt dagegen mit 90 (liegend) und 82 Prozent (stehend) Trefferquote ab. Das hat zur Folge, dass es für ihn bisweilen trotz hervorragender Laufzeiten nicht für eine Top-Platzierung reicht. Wenn Nawrath aber mal beides zusammenbekommt, das Schießen und das Laufen, dann ist er gleich bei den Besten dabei.

Beim Weltcup in Oberhof etwa blieb der 32-Jährige Anfang Januar im Sprint liegend fehlerfrei, stehend ließ er eine Scheibe stehen und raste auf Rang zwei hinter dem Italiener Tommaso Giacomel vor.

Das erste Rennen nach Sivert Bakkens Tod steht im Zeichen der Trauer. Den Biathlon-Sprint in Oberhof gewinnt Tommaso Giacomel, der ein besonders freundschaftliches Verhältnis zu Bakken hatte. 08.01.2026 | 2:17 min

Sportdirektor Bitterling ist bisher nicht zufrieden

Insgesamt warten die deutschen Männer in dieser Saison noch auf einen Erfolg im Weltcup, den Frauen fehlt weiterhin ein Podestplatz.

Wir sind nicht zu 100 Prozent glücklich mit der Situation. Es ist bisher noch nicht richtig gelaufen, es fühlt sich schwer an. „ Felix Bitterling, Biathlon-Sportdirektor des DSV

Nawrath jedoch lobt Bitterling als konstanten Punktesammler: "Er war in elf von zwölf Rennen unter den besten 15. Zu Philipp kann ich nur sagen: Der Weg ist bereitet. Er muss jetzt auch mal durch die offene Tür gehen. Leider setzt er in dieser Situation immer noch einen Schuss neben die Scheiben."

Nawrath und Strelow standen zusammen auf dem Podest

Nawrath gewann bisher ein Weltcup-Rennen, der Erfolg gelang ihm Anfang Dezember 2023 in Östersund im Sprint. Bei Weltmeisterschaften hat er - zusammen mit Strelow - zweimal Staffel-Bronze gewonnen, jeweils 2025 in Lenzerheide mit dem Vierer- und dem Mixed-Team.

Im Weltcup schaffte es Strelow bisher einmal aufs Podest: Ihm gelang sein Coup ebenso wie Nawrath 2023 in Östersund, allerdings als Zweiter im Einzel über 20 Kilometer.

Justus Strelow fehlen im Massenstart in Le Grand-Bornand 0,5 Sekunden aufs Podest. Den Tagessieg holte der Italiener Tommaso Giacomel. 21.12.2025 | 3:09 min

Nawrath freut sich auf den Olympiaort Antholz

Strelow setzt auf die Teamwettbewerbe. Er sagt: "Ich hoffe, dass ich bei den Staffelrennen am Start sein darf. Dort ist es für uns das Ziel, eine Medaille zu gewinnen. In den Einzelrennen meinerseits von einem Platz unter den ersten Dreien zu sprechen, wäre ein bisschen vermessen. Da stimmten die Vorleistungen nicht."

Nawrath freut sich vor allem auf den Olympiaort Antholz: "Da haben wir ein ganzes Tal für uns." Er denke auch daran, in der olympischen Freizeit "ein paar schöne Touren auf Langlaufski hinauf auf den Staller-Sattel zu machen". Er gibt kein konkretes Ziel für die Spiele aus.

