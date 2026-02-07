  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Olympia 2026: Das bringt der Samstag - Erste Medaillen

Erste Medaillen-Entscheidungen:Olympia 2026: Das bringt der Samstag

|

Ab heute werden die ersten Olympia-Medaillen vergeben. Mit dabei: Ski Alpin, Eisschnelllauf, Skispringen - und zwei deutsche Medaillenhoffnungen.

Felix Loch

Felix Loch ist bei seinen letzten Olympischen Spielen plötzlich wieder Favorit.

Quelle: dpa

Der olympische Wettkampftag hält von Beginn an mehrere sportliche Höhepunkte bereit. Schon am Vormittag (ab 11.30 Uhr im ZDF-Stream) fällt im alpinen Skisport die erste Medaillenentscheidung des Tages, wenn die Männer in der Abfahrt an den Start gehen. Auf der anspruchsvollen Strecke in Bormio steht dabei nicht nur Tempo, sondern auch Präzision im Mittelpunkt.

Die Lokalmatadoren Giovanni Franzoni und Dominik Paris sind mit dem Schweizer Weltcup-Dominator Marco Odermatt die Top-Favoriten auf Gold. Simon Jocher startet für Deutschland.

Deutsche Medaillenhoffnung

Sie hat alles erreicht, nur Olympiagold fehlt. Kaum 24 Stunden nach ihrem Auftritt als Fahnenträgerin geht es für Katharina Schmid an die Normalschanze. In Trentino möchte sie sich ihren Traum vom olympischen Gold erfüllen. Nach den Winterspielen in Russland, Südkorea und China ist dieses Jahr in Italien etwas anders: Ihre Familie ist als Unterstützung vor Ort.

Skispringerin Katharina Schmid zeigt am 21. Dezember ihren Pokal beim Weltcup in Engelberg.

Skispringerin Katharina Schmid beendet nach der Saison ihre Karriere. Mit ihrem "sportlichen Tun" ist die siebenfache Weltmeisterin zufrieden, nun möchte sie mehr zu Hause sein.

27.12.2025 | 2:27 min

Deutsche Starterinnen neben Schmid sind Selina Freitag, Agnes Reisch und Juliane Seyfarth. Schmid, Freitag und Reisch konnten in dieser Saison alle schon aufs Podium springen. Favoritin auf Gold ist die Slowenin Nika Prevc. Wettkampfbeginn ist um 18:45 Uhr im ZDF-Livestream.

Auch im Rennrodeln stehen die ersten Entscheidungen an. Im Eiskanal von Cortina starten die Rodler in ihre ersten Rennen. Felix Loch zählt als Führender im Gesamtweltcup zu den Mitfavoriten auf Gold. Ab 17:00 Uhr im ZDF-Stream.

Der deutsche Rennrodler Felix Loch steht, während der Einkleidung für die Winterspiele in Mailand, für ein Foto vor einer Fotowand mit Bergpanorama.

Felix Loch ist mit 36 wieder die Nummer 1 der Rodel-Welt und greift in Oberhof nach EM-Titel Nummer sieben. Die Vorfreude auf Olympia trübt nur der Frust über Königssee.

16.01.2026 | 2:45 min

Die Wettkämpfe des Tages

Curling Mixed

  • 10:05 Uhr: Vorrunde: Großbritannien - Kanada, Schweiz - Schweden
  • 14:35 Uhr: Vorrunde: Estland - Norwegen, Schweden - Italien, Großbritannien - USA, Tschechien - Südkorea
  • 19:05 Uhr: Vorrunde: Kanada - Estland, Südkorea - USA, Tschechien - Schweiz

Ski Freestyle

  • 10:30 Uhr: Qualifikation Slopestyle Frauen
  • 14:00 Uhr: Qualifikation Slopestyle Männer

Ski Alpin

  • 11:30 Uhr: Entscheidung Abfahrt Männer Eishockey
  • 12:10 Uhr: Frauen Gruppe B: Deutschland - Japan
  • 14:40 Uhr: Frauen Gruppe B: Schweden - Italien
  • 16:40 Uhr: Frauen Gruppe A: USA - Finnland
  • 21:10 Uhr: Frauen Gruppe A: Schweiz - Kanada

Skilanglauf

  • 13:00 Uhr: Entscheidung 20 km Skiathlon

Eisschnelllauf

  • 16:00 Uhr: Entscheidung Frauen 3.000 m Rodeln
  • 17:00 Uhr: 1. Lauf Männer Einsitzer
  • 18:40 Uhr: 2. Lauf Männer Einsitzer

Skispringen

  • 18:45 Uhr: Entscheidung Frauen Normalschanze

Snowboard

  • 19:30 Uhr: Finale Männer Big Air Eiskunstlauf
  • 19:45 Uhr: Teamwettbewerb Männer Kurprogramm
  • 22:05 Uhr: Teamwettbewerb Kür Eistanz

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich bei "sportstudio live".

News zu Olympia

Olympia Kompakt - Die wichtigsten Momente

Alle Olympia-Livestreams

Mehr zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Olympia kompakt - Die wichtigsten Momente

Spannende Dokus zum Wintersport