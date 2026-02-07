Olympia 2026: Das bringt der Samstag - Erste Medaillen

Erste Medaillen-Entscheidungen:Olympia 2026: Das bringt der Samstag
Ab heute werden die ersten Olympia-Medaillen vergeben. Mit dabei: Ski Alpin, Eisschnelllauf, Skispringen - und zwei deutsche Medaillenhoffnungen.
Der olympische Wettkampftag hält von Beginn an mehrere sportliche Höhepunkte bereit. Schon am Vormittag (ab 11.30 Uhr im ZDF-Stream) fällt im alpinen Skisport die erste Medaillenentscheidung des Tages, wenn die Männer in der Abfahrt an den Start gehen. Auf der anspruchsvollen Strecke in Bormio steht dabei nicht nur Tempo, sondern auch Präzision im Mittelpunkt.
Die Lokalmatadoren Giovanni Franzoni und Dominik Paris sind mit dem Schweizer Weltcup-Dominator Marco Odermatt die Top-Favoriten auf Gold. Simon Jocher startet für Deutschland.
Deutsche Medaillenhoffnung
Sie hat alles erreicht, nur Olympiagold fehlt. Kaum 24 Stunden nach ihrem Auftritt als Fahnenträgerin geht es für Katharina Schmid an die Normalschanze. In Trentino möchte sie sich ihren Traum vom olympischen Gold erfüllen. Nach den Winterspielen in Russland, Südkorea und China ist dieses Jahr in Italien etwas anders: Ihre Familie ist als Unterstützung vor Ort.
Deutsche Starterinnen neben Schmid sind Selina Freitag, Agnes Reisch und Juliane Seyfarth. Schmid, Freitag und Reisch konnten in dieser Saison alle schon aufs Podium springen. Favoritin auf Gold ist die Slowenin Nika Prevc. Wettkampfbeginn ist um 18:45 Uhr im ZDF-Livestream.
Auch im Rennrodeln stehen die ersten Entscheidungen an. Im Eiskanal von Cortina starten die Rodler in ihre ersten Rennen. Felix Loch zählt als Führender im Gesamtweltcup zu den Mitfavoriten auf Gold. Ab 17:00 Uhr im ZDF-Stream.
Die Wettkämpfe des Tages
Curling Mixed
- 10:05 Uhr: Vorrunde: Großbritannien - Kanada, Schweiz - Schweden
- 14:35 Uhr: Vorrunde: Estland - Norwegen, Schweden - Italien, Großbritannien - USA, Tschechien - Südkorea
- 19:05 Uhr: Vorrunde: Kanada - Estland, Südkorea - USA, Tschechien - Schweiz
Ski Freestyle
- 10:30 Uhr: Qualifikation Slopestyle Frauen
- 14:00 Uhr: Qualifikation Slopestyle Männer
Ski Alpin
- 11:30 Uhr: Entscheidung Abfahrt Männer Eishockey
- 12:10 Uhr: Frauen Gruppe B: Deutschland - Japan
- 14:40 Uhr: Frauen Gruppe B: Schweden - Italien
- 16:40 Uhr: Frauen Gruppe A: USA - Finnland
- 21:10 Uhr: Frauen Gruppe A: Schweiz - Kanada
Skilanglauf
- 13:00 Uhr: Entscheidung 20 km Skiathlon
Eisschnelllauf
- 16:00 Uhr: Entscheidung Frauen 3.000 m Rodeln
- 17:00 Uhr: 1. Lauf Männer Einsitzer
- 18:40 Uhr: 2. Lauf Männer Einsitzer
Skispringen
- 18:45 Uhr: Entscheidung Frauen Normalschanze
Snowboard
- 19:30 Uhr: Finale Männer Big Air Eiskunstlauf
- 19:45 Uhr: Teamwettbewerb Männer Kurprogramm
- 22:05 Uhr: Teamwettbewerb Kür Eistanz
