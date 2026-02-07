Olympia 2026: Das bringt der Samstag - Erste Medaillen

Ab heute werden die ersten Olympia-Medaillen vergeben. Mit dabei: Ski Alpin, Eisschnelllauf, Skispringen - und zwei deutsche Medaillenhoffnungen.

Felix Loch ist bei seinen letzten Olympischen Spielen plötzlich wieder Favorit. Quelle: dpa

Der olympische Wettkampftag hält von Beginn an mehrere sportliche Höhepunkte bereit. Schon am Vormittag (ab 11.30 Uhr im ZDF-Stream) fällt im alpinen Skisport die erste Medaillenentscheidung des Tages, wenn die Männer in der Abfahrt an den Start gehen. Auf der anspruchsvollen Strecke in Bormio steht dabei nicht nur Tempo, sondern auch Präzision im Mittelpunkt.

Olympische Spiele : Olympische Winterspiele 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

Die Lokalmatadoren Giovanni Franzoni und Dominik Paris sind mit dem Schweizer Weltcup-Dominator Marco Odermatt die Top-Favoriten auf Gold. Simon Jocher startet für Deutschland.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Deutsche Medaillenhoffnung

Sie hat alles erreicht, nur Olympiagold fehlt. Kaum 24 Stunden nach ihrem Auftritt als Fahnenträgerin geht es für Katharina Schmid an die Normalschanze. In Trentino möchte sie sich ihren Traum vom olympischen Gold erfüllen. Nach den Winterspielen in Russland, Südkorea und China ist dieses Jahr in Italien etwas anders: Ihre Familie ist als Unterstützung vor Ort.

Skispringerin Katharina Schmid beendet nach der Saison ihre Karriere. Mit ihrem "sportlichen Tun" ist die siebenfache Weltmeisterin zufrieden, nun möchte sie mehr zu Hause sein. 27.12.2025 | 2:27 min

Deutsche Starterinnen neben Schmid sind Selina Freitag, Agnes Reisch und Juliane Seyfarth. Schmid, Freitag und Reisch konnten in dieser Saison alle schon aufs Podium springen. Favoritin auf Gold ist die Slowenin Nika Prevc. Wettkampfbeginn ist um 18:45 Uhr im ZDF-Livestream.

Auch im Rennrodeln stehen die ersten Entscheidungen an. Im Eiskanal von Cortina starten die Rodler in ihre ersten Rennen. Felix Loch zählt als Führender im Gesamtweltcup zu den Mitfavoriten auf Gold. Ab 17:00 Uhr im ZDF-Stream.

Felix Loch ist mit 36 wieder die Nummer 1 der Rodel-Welt und greift in Oberhof nach EM-Titel Nummer sieben. Die Vorfreude auf Olympia trübt nur der Frust über Königssee. 16.01.2026 | 2:45 min

Die Wettkämpfe des Tages

Curling Mixed

10:05 Uhr: Vorrunde: Großbritannien - Kanada, Schweiz - Schweden

14:35 Uhr: Vorrunde: Estland - Norwegen, Schweden - Italien, Großbritannien - USA, Tschechien - Südkorea

19:05 Uhr: Vorrunde: Kanada - Estland, Südkorea - USA, Tschechien - Schweiz

Ski Freestyle

10:30 Uhr: Qualifikation Slopestyle Frauen

14:00 Uhr: Qualifikation Slopestyle Männer

Ski Alpin

11:30 Uhr: Entscheidung Abfahrt Männer Eishockey

12:10 Uhr: Frauen Gruppe B: Deutschland - Japan

14:40 Uhr: Frauen Gruppe B: Schweden - Italien

16:40 Uhr: Frauen Gruppe A: USA - Finnland

21:10 Uhr: Frauen Gruppe A: Schweiz - Kanada

Skilanglauf

13:00 Uhr: Entscheidung 20 km Skiathlon

Eisschnelllauf

16:00 Uhr: Entscheidung Frauen 3.000 m Rodeln

17:00 Uhr: 1. Lauf Männer Einsitzer

18:40 Uhr: 2. Lauf Männer Einsitzer

Skispringen

18:45 Uhr: Entscheidung Frauen Normalschanze

Snowboard

19:30 Uhr: Finale Männer Big Air Eiskunstlauf

19:45 Uhr: Teamwettbewerb Männer Kurprogramm

22:05 Uhr: Teamwettbewerb Kür Eistanz

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.