Skispringen - Two Nights Tour: Prevc-Show auch bei den Frauen

Derzeit dominiert die eine Familie das Skispringen bei Frauen und Männern. Bei der Two Nights Tour gewann Nika Prevc vor Selina Freitag, deren Form immer besser wird.

Die Entscheidung beim Auftaktspringen der diesjährigen Two Nights Tour der Skispringerinnen mit Selina Freitag relive. Kommentar: Eike Papsdorf und Richard Freitag. 31.12.2025 | 5:44 min

Am Ende strahlte Selina Freitag so hell wie die Sonne, die kurz zuvor hinter den Bergen verschwunden war. Es passte ja auch fast alles für die deutsche Skispringerin am Silverstertag in Garmisch-Partenkirchen: Die Stimmung war - anders als in den Jahren zuvor - herausragend. 5.000 Zuschauer feuerten vor allem die deutschen Starterinnen der Two Nights Tour an, die am Neujahrstag mit dem finalen Wettbewerb in Oberstdorf schon wieder endet.

Hinzu kam eine Topleistung. Vor allem im zweiten Durchgang sprang Freitag überragend und setzte mit 135,5 Metern die größte Weite in den Schnee. Das alles fügte sich zu Platz zwei für Freitag hinter der famosen Slowenin Nika Prevc.

Selina Freitag kommt immer besser in Schwung

"Richtig cool" sei es gewesen, bei der tollen Stimmung und den wehenden deutschen Fahnen oben zu sitzen und auf das Startsignal zu warten, erzählte Freitag. Für sie seien damit Kindheitserinnerungen verbunden gewesen, denn als junges Mädchen stand sie am Rande der Schanze, um ihren Bruder Richard Freitag anzufeuern, einen einstigen Weltklasse-Skispringer.

Mit ihrer Leistung war sie "sehr zufrieden", wenngleich ihr erster Sprung zwar gut, aber nicht so herausragend war wie der zweite.

Der war nicht ganz so sauber vom Tisch. Den zweiten habe ich aber so richtig erwischt. „ Selina Freitag

Nach Startproblemen zu Beginn der Saison kommt sie immer besser in Form. Es passiert häufiger, dass ihr die besten Weiten in einzelnen Durchgängen gelingen.

Auch Schmid und Reisch mit guten Leistungen

Dass es in Garmisch-Partenkirchen wieder so sein würde, war nicht selbstverständlich. Denn bei der Generalprobe für die Two-Nights-Tour kurz vor Weihnachten in Engelberg stürzte Freitag nach der Landung und rutschte den Hang hinunter.

Schwer verletzt hatte sie sich nicht, aber die vielen Prellungen schmerzten auch noch im Werdenfelser Land, vor allem eine rechte Rippe. Es sei nicht einfach gewesen, "das vom Kopf her zu verarbeiten".

Das Skispringen der Two Nights Tour der Frauen in Garmisch-Partenkirchen im Relive. Kommentatorin: Eike Papsdorf. Co-Kommentator: Richard Freitag.Moderation: Lena Kesting. 31.12.2025 | 87:23 min

Hinter Freitag überzeugten auch zwei weitere deutsche Springerinnen: Katharina Schmid beendete den Wettkampf bei ihrer Abschiedstournee genauso wie ihre Teamkollegin Agnes Reisch auf Platz acht. Schmid wird am Ende der Saison zurücktreten, sie genoss die Atmosphäre im Stadion daher umso mehr:

Ich freue mich sehr, dass ich nochmal hier sein durfte. „ Katharina Schmid

Nika Prevc mit riesigem Vorsprung

Im Gegensatz zu allen anderen 29 Starterinnen zeigte Nika Prevc zwei grandiose Flüge. 136,5 Meter kamen dabei im ersten Durchgang heraus, 134,5 waren es im Finale - das bedeutete ganz klar Platz eins mit einem surrealen Vorsprung von 23,1 Punkten auf Freitag.

Das kommt schon einer kleinen Vorentscheidung im Kampf um den Sieg der Two-Nights-Tour gleich. Denn umgerechnet entspricht dieser Abstand einer Distanz von fast 13 Metern.

Familie Prevc dominiert

Derzeit führt im Skispringen ganz offensichtlich nichts an der Familie Prevc vorbei. Denn in dem Maße, wie Nika Prevc die Frauen-Konkurrenzen beherrscht, brilliert auch ihr Bruder Domen bei den Männern. Was für ein Geschwister-Spektakel.

Die Skisprungfamilie Prevc feiert nun mit Nika und Domen erneut Siege um Siege. Das Erfolgsgeheimnis will Nika nicht verraten. Ihr Bruder schwört auf Konstanz. 24.10.2025 | 2:23 min

Nika Prevc liefert sich gerade ein enges Rennen in der Weltcup-Gesamtwertung mit der dort führenden Japanerin Nozomi Maruyama, die in Garmisch-Partenkirchen Rang drei belegte. Derzeit jedoch scheint Prevc besser in Schwung zu sein, sie gewann fünf der letzten acht Weltcup-Springen. Im selben Zeitraum siegte Maruyama zweimal.

Nika Prevc "schon zu packen"

Freitag, die immer noch auf ihren ersten Weltcup-Sieg wartet, gelang es in Garmisch, Maruyama hinter sich zu lassen. Und Prevc? "Ich glaube schon, dass sie zu packen ist. Irgendwann wird sie auch mal Fehler machen", sagte Freitag.

Noch am Silvester-Abend fuhr das deutsche Team nach Oberstdorf und verbrachte den Jahresübergang im Allgäu.

Vierschanzentournee live bei ARD und ZDF Garmisch-Partenkirchen (ZDF)

Donnerstag, 1. Januar, 14 Uhr: Neujahrsspringen



Innsbruck (ZDF)

Samstag, 3. Januar, 14.30 Uhr: Qualifikation

Sonntag, 4. Januar, 13.30 Uhr: Bergiselspringen



Bischofshofen (ARD)

Montag, 5. Januar, 16.30 Uhr: Qualifikation

Dienstag, 6. Januar, 16.30 Uhr: Dreikönigsspringen