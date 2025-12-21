Skispringen der Frauen: Freitag stürzt, Schmid auf Podest

Selina Freitag gelingt in Engelberg der weiteste Sprung. Dann stürzt die Sächsin. Eine Teamkollegin sorgt für ein Novum des deutschen Sprung-Teams in dieser Saison.

Ein Sturz von Selina Freitag hat bei den deutschen Skispringerinnen vor der Weihnachtspause für einen kurzen Schockmoment gesorgt. Die 24-Jährige verlor nach der Landung ihres zweiten Sprungs im schweizerischen Engelberg die Kontrolle und fiel in den Schnee. Nachdem sie kurz liegen geblieben war, konnte Freitag die Auslaufzone aber selbst verlassen. Der Ärger stand ihr ins Gesicht geschrieben. Zumal es der weiteste Sprung des Tages war.

Direkt vor Freitags Sturz hatte sich Katharina Schmid noch über einen exzellenten Satz auf 134,5 Meter gefreut. Zusammen mit ihrem Sprung im ersten Durchgang auf 127 Meter reichte das für Platz drei. Die 29 Jahre alte Oberstdorferin bescherte dem deutschen Team damit den ersten Podestplatz der Saison. Agnes Reisch wurde Vierte.

Sieg geht an Nika Prevc aus Slowenien

Freitag belegte schlussendlich den neunten Platz, sie war im zweiten Durchgang bei 138 Metern gelandet. Das hätte ohne Sturz zu einem Top-Resultat gereicht. Keine Athletin sprang weiter als die Sächsin. Den Sieg sicherte sich Nika Prevc aus Slowenien (128,5 und 136 Meter) vor der Norwegerin Anna Odine Ström.

Die im Gesamtweltcup führende Japanerin Nozomi Maruyama sprang diesmal nur auf den sechsten Platz. Für die Springerinnen geht es nach dem Heimaturlaub an den Feiertagen mit der Two-Nights-Tour an Silvester und Neujahr weiter. Das Event in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf soll zum letzten Mal ausgetragen werden. In der kommenden Saison ist die erste Vierschanzentournee für Frauen geplant.

