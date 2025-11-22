Katharina Schmid - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Katharina Schmid ist eine deutsche Skispringerin. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 und 2022 gewann sie jeweils die Silbermedaille. Außerdem ist sie mehrfache Weltmeisterin. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Katharina Schmid.

Aktuelle Nachrichten zu Katharina Schmid

  1. Die Skispringerinnen Katharina Schmid und Selina Freitag umarmen sich
    Analyse

    Deutsche bei Nordischer Ski-WM:Lässt sich die Rekord-WM toppen?

    von Lars Becker
    mit Video
  2. Schmidt baut Führung im Gesamtweltcup aus

    Skispringen:Schmid baut Führung im Gesamtweltcup aus

    von Aris Donzelli / Amelie Stiefvatter
    1:17 min
  3. Katharina Schmid jubelt am 05.01.25.

    Skisprung-Weltcup der Frauen:Schmid feiert in Villach vierten Saisonsieg

    mit Video
  4. Bayern, Oberstdorf: Ski nordisch/Skispringen: Weltcup, Two-Nights-Tour, Großschanze, Damen, Training, Nika Prevc aus Slowenien in Aktion.

    2. Skispringen in Oberstdorf:Prevc dominiert die Two-Nights-Tour

    mit Video
  5. Katharina Schmid

    Skispringen in Zhangjiakou:Schmid gewinnt Weltcup-Premiere in China

    mit Video
  6. Die Skispringerinnen Katharina Schmid und Selina Freitag umarmen sich

    Skispringen:16. Weltcup-Sieg für Katharina Schmid

    von Fabian Meseberg
    1:32 min
  7. Die deutschen Skispringerinnen Katharina Schmid, links, und Selina Freitag jubeln.

    Skispringen:Schmid und Freitag feiern Glanztag

    von Fabian Meseberg
    0:58 min
  8. Die deutschen Skispringerinnen Katharina Schmid (rechts) und Selina Freitag (links) feiern.

    Weltcup-Auftakt im Skispringen:Schmid siegt vor Freitag in Lillehammer

    mit Video
  9. Selina Freitag, Katharina Schmid, Andreas Wellinger und Pius Paschke bejubeln den Sieg

    Saisonauftakt in Lillehammer:Traumstart für die deutschen Skispringer

Biografie

Katharina Schmid wurde 1996 in Bayern geboren. Unter ihrem Mädchennamen Katharina Althaus startet sie 2011 erstmals im Weltcup. Heute ist Katharina Schmid, die nach ihrer Hochzeit 2023 den Nachnamen ihres Ehemanns Patrick annahm, eine der erfolgreichsten deutschen Skispringerinnen. Bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften gewann sie sieben Goldmedaillen, dazu kommen zwei Silbermedaillen bei Olympischen Spielen.

