Katharina Schmid - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Katharina Schmid
Katharina Schmid ist eine deutsche Skispringerin. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 und 2022 gewann sie jeweils die Silbermedaille. Außerdem ist sie mehrfache Weltmeisterin. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Katharina Schmid.
Aktuelle Nachrichten zu Katharina Schmid
Biografie
Katharina Schmid wurde 1996 in Bayern geboren. Unter ihrem Mädchennamen Katharina Althaus startet sie 2011 erstmals im Weltcup. Heute ist Katharina Schmid, die nach ihrer Hochzeit 2023 den Nachnamen ihres Ehemanns Patrick annahm, eine der erfolgreichsten deutschen Skispringerinnen. Bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften gewann sie sieben Goldmedaillen, dazu kommen zwei Silbermedaillen bei Olympischen Spielen.