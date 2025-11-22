Olympia-Bob-Bahn in deutscher Hand - DSV-Adler in Top Ten

Im neuen Olympia-Eiskanal in Cortina feiert das deutsche Bob-Team zum Weltcup-Auftakt Siege. Die Skispringer schaffen genauso wie Skirennläufer Linus Straßer Top-Ten-Plätze.

Platz eins bis drei für die deutschen Zweierbob-Piloten im Olympia-Eiskanal in Cortina d'Ampezzo Quelle: dpa / Andrew Medichini

Die neue Olympia-Bahn im italienischen Cortina d'Ampezzo liegt dem deutschen Bobteam. Johannes Lochner gewann den Weltcup-Auftakt im Zweierbob vor Dauerrivale Francesco Friedrich (+0,34 Sekunden) - und gab damit genau wie die im Monobob siegreiche Laura Nolte einen klaren Fingerzeig in Richtung der Winterspiele im Februar.

Am Austragungsort der olympischen Rennen komplettierte Adam Ammour (+0,6) den Dreifacherfolg der deutschen Männer. Vier Zehntelsekunden Rückstand hatten die überraschend viertplatzierten Südkoreaner Rückstand auf Ammour und rund eine Sekunde auf Lochner, der in Cortina sein ersten olympisches Gold einfahren will.

Auf der komplett erneuerten Pista Olimpica Eugenio Monti, um die herum weiterhin gebaut wird, profitierte Nolte auch von einem schwachen zweiten Durchgang der nach dem ersten Lauf führenden Schweizerin Melanie Hasler, die noch auf Platz sieben abrutschte. Lisa Buckwitz, in den vergangenen beiden Wintern Gewinnerin des Mono-Gesamtweltcups, wurde Fünfte.

DSV-Adler in Top Ten, Hoffmann verpasst erstes Podest

Die deutschen Skispringer sind im ersten Einzel des Weltcup-Winters in die Top Ten gesprungen. Philipp Raimund als Sechster und Felix Hoffmann als Zehnter schafften im norwegischen Lillehammer ordentliche Resultate. Hoffmann hatte nach dem ersten Durchgang noch auf Rang drei gelegen, verpasste aber in der Entscheidung das erste Podest seiner Karriere.

Das war fest in österreichischer Hand. Vierschanzentournee-Sieger Daniel Tschofenig (133 und 129 Meter) siegte vor seinen beiden Teamkollegen Jan Hörl und Stefan Kraft.

Straßer wedelt auf Rang acht

Skirennläufer Linus Straßer hat seine erste Top-10-Platzierung im Olympia-Winter geholt und die Norm für die Spiele von Cortina bereits geschafft. Beim Weltcup-Slalom in Gurgl/Österreich wurde der 33-Jährige Achter, der Sieg ging nach einer sensationellen Aufholjagd an den Franzosen Paco Rassat. Der 27-Jährige machte im zweiten Durchgang 13 Plätze gut.

