Stefan Kraft - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Stefan Kraft

Stefan Kraft ist ein österreichischer Skispringer, mehrfacher Gesamtweltcupsieger, Weltmeister sowie Olympiasieger im Teamwettbewerb. In der Saison 2014/15 triumphierte Kraft auch bei der Vierschanzentournee. ZDFheute berichtet aktuell: News und Hintergründe zu Stefan Kraft in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Stefan Kraft

  Skispringen: Daniel Tschofenig.

    Finale in Bischofshofen:Tschofenig gewinnt die Vierschanzentournee

    mit Video
  V.l.: Jan Hörl, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig.

    Triell in Bischofshofen:Drei Österreicher kämpfen um Tourneesieg
von Stephan Klemm

    von Stephan Klemm
    mit Video
  Der Skispringer Stefan Kraft aus Österreich fliegt durch die Luft, während seinem Sprung bei der Vierschanzentournee.

    Vierschanzentournee:Kraft gewinnt Qualifikation in Bischofshofen

    mit Video
  Österreichs Stefan Kraft feiert nach der Siegerehrung seinen Sieg bei der Vierschanzentournee.

    Vierschanzentournee:Österreicher Kraft siegt in Innsbruck

    mit Video
  Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Tschofenig (v.l.n.r.)

    Vierschanzentournee:Österreicher: Mit "Flow" und guter Ausbildung
von Stephan Klemm

    von Stephan Klemm
    mit Video
  Bayern, Garmisch-Partenkirchen: Ski nordisch/Skispringen: Vierschanzentournee, Weltcup, Großschanze, Herren, 1. Durchgang, Österreichs Daniel Tschofenig reagiert nach seinem Sprung.

    Vierschanzentournee in Garmisch:Tschofenig gewinnt das Neujahrspringen

    mit Video
  Pius Paschke

    Neujahrsspringen:Pius Paschke gegen Österreichs Phalanx
von Stephan Klemm

    von Stephan Klemm
    mit Video
  Skispringen: Stefan Kraft bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf.

    Vierschanzentournee:Stefan Kraft - Flug-Ästhet im weißen Anzug
von Stephan Klemm

    von Stephan Klemm
    mit Video

Biografie

Stefan Kraft, geboren am 13. Mai 1993, ist einer der erfolgreichsten österreichischen Skispringer. Er holte 2014 beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf seinen ersten Weltcupsieg und gewann am Ende auch die Tournee-Gesamtwertung. Von 2017 bis 2025 hielt Kraft mit 253,5 Metern den Skiflugweltrekord. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking wurde er mit dem österreichischen Team Olympiasieger.

