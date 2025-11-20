Stefan Kraft - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Stefan Kraft ist ein österreichischer Skispringer, mehrfacher Gesamtweltcupsieger, Weltmeister sowie Olympiasieger im Teamwettbewerb. In der Saison 2014/15 triumphierte Kraft auch bei der Vierschanzentournee. ZDFheute berichtet aktuell: News und Hintergründe zu Stefan Kraft in der Übersicht.

Biografie

Stefan Kraft, geboren am 13. Mai 1993, ist einer der erfolgreichsten österreichischen Skispringer. Er holte 2014 beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf seinen ersten Weltcupsieg und gewann am Ende auch die Tournee-Gesamtwertung. Von 2017 bis 2025 hielt Kraft mit 253,5 Metern den Skiflugweltrekord. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking wurde er mit dem österreichischen Team Olympiasieger.