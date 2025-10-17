Ski Alpin - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ski Alpin |

Der Ski Alpin Sport etablierte sich im 19. Jahrhundert und ist seit 1936 auch olympisch. Dabei geht es darum, auf einer Skipiste möglichst schnell eine durch mehrere Tore abgesteckte Abfahrt zu bewältigen. Dafür braucht es Geschwindigkeit und Körperbeherrschung. ZDFheute informiert über aktuelle Ereignisse rund um den Ski Alpin Sport.