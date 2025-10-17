Ski Alpin - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ski Alpin
Der Ski Alpin Sport etablierte sich im 19. Jahrhundert und ist seit 1936 auch olympisch. Dabei geht es darum, auf einer Skipiste möglichst schnell eine durch mehrere Tore abgesteckte Abfahrt zu bewältigen. Dafür braucht es Geschwindigkeit und Körperbeherrschung. ZDFheute informiert über aktuelle Ereignisse rund um den Ski Alpin Sport.
Aktuelle Nachrichten zum Thema Ski Alpin
Nach Boxen und Leichtathletik:Auch Skiverband führt Geschlechtertests einmit Video
Sturz im Training:Skirennfahrer Franzoso tödlich verunglücktmit Video
Star-Duo beim Ski Alpin:Olympiasieger wird Trainer von Lindsey Vonn
"Fällt mir schwer":Skirennfahrer Luitz beendet Karriere
Tödlicher Unfall in Skiparcours:Junioren-Meisterin stirbt nach Trainingssturzmit Video
Ski-Ass mit Kreuzbandriss:Brignones Knie schwerer lädiert als gedacht
Ski Alpin - Brüche im Knie:Brignone nach Sturz schwer verletztmit Video
- Liveblog
+++ Wintersport-Newsticker +++:Skicross: Howden fängt Wilmsmann noch ab
Wintersport in Zahlen:Ergebnisse und Wertungen im Überblick
"Müssen uns hinterfragen":Licht und Schatten bei deutschen Alpin-Assenmit Video
In allen Disziplinen am Start:Emma Aicher: Pisten-Juwel mit rosiger Zukunftvon Stephan Klemmmit Video
Erster Podestplatz nach Comeback:Skifahrerin Vonn: "Bedeutet mir alles"mit Video
Deutscher Sieg im Ski Alpin:Emma Aicher gewinnt Super-G in La Thuilemit Video
Abfahrt in Kvitfjell:Emma Aicher feiert ersten Weltcup-Siegmit Video
100. Weltcupsieg in Ski Alpin:Was macht Shiffrin besser als alle anderen?von Stephan Klemm
100. Weltcup-Sieg:Mikaela Shiffrin schreibt Ski-Geschichte