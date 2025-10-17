  3. Merkliste
Ski Alpin - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ski Alpin


Der Ski Alpin Sport etablierte sich im 19. Jahrhundert und ist seit 1936 auch olympisch. Dabei geht es darum, auf einer Skipiste möglichst schnell eine durch mehrere Tore abgesteckte Abfahrt zu bewältigen. Dafür braucht es Geschwindigkeit und Körperbeherrschung. ZDFheute informiert über aktuelle Ereignisse rund um den Ski Alpin Sport.

  1. Eine Wissenschaftlerin in einem Labor

    Nach Boxen und Leichtathletik:Auch Skiverband führt Geschlechtertests ein

    mit Video
  2. Matteo Franzoso, Archivbild

    Sturz im Training:Skirennfahrer Franzoso tödlich verunglückt

    mit Video
  3. Aksel Lund Svindal aus Norwegen gestikuliert neben Lindsey Vonn aus den USA auf der Bühne während der Eröffnungsfeier der alpinen Ski-WM am 04.02.2019 in Are, Schweden.

    Star-Duo beim Ski Alpin:Olympiasieger wird Trainer von Lindsey Vonn

  4. Stefan Luitz jubelt

    "Fällt mir schwer":Skirennfahrer Luitz beendet Karriere

  5. Margot Simond

    Tödlicher Unfall in Skiparcours:Junioren-Meisterin stirbt nach Trainingssturz

    mit Video
  6. Die Italienerin Federica Brignone wird auf einem Schlitten davongetragen, nachdem sie im Skigebiet Lusia im Fassatal bei einem Riesenslalom gestürzt ist.

    Ski-Ass mit Kreuzbandriss:Brignones Knie schwerer lädiert als gedacht

  7. Federica Brignone

    Ski Alpin - Brüche im Knie:Brignone nach Sturz schwer verletzt

    mit Video
  8. Skicross: Florian Wilmsmann und Reece Howden (r.).
    Liveblog

    +++ Wintersport-Newsticker +++:Skicross: Howden fängt Wilmsmann noch ab

  9. Sportstudio: Skispringen

    Wintersport in Zahlen:Ergebnisse und Wertungen im Überblick

  10. Linus Strasser

    "Müssen uns hinterfragen":Licht und Schatten bei deutschen Alpin-Assen

    mit Video
  11. Emma Aicher

    In allen Disziplinen am Start:Emma Aicher: Pisten-Juwel mit rosiger Zukunft

    von Stephan Klemm
    mit Video
  12. Lindsey Vonn

    Erster Podestplatz nach Comeback:Skifahrerin Vonn: "Bedeutet mir alles"

    mit Video
  13. Die deutsche Emma Aicher reagiert im Zielbereich.

    Deutscher Sieg im Ski Alpin:Emma Aicher gewinnt Super-G in La Thuile

    mit Video
  14. Emma Aicher jubelt

    Abfahrt in Kvitfjell:Emma Aicher feiert ersten Weltcup-Sieg

    mit Video
  15. Mikaela Shiffrin aus den USA jubelt auf dem Podium.

    100. Weltcupsieg in Ski Alpin:Was macht Shiffrin besser als alle anderen?

    von Stephan Klemm
  16. Mikaela Shiffrin aus den USA während ihrer Abfahrt beim Slalom-Weltcup.

    100. Weltcup-Sieg:Mikaela Shiffrin schreibt Ski-Geschichte

