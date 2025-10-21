Saisonauftakt in Sölden:Hirscher muss Ski-Comeback verschieben
Ski-Ass Hirscher wollte in Sölden beim Weltcup-Auftakt nach seiner langen Verletzungspause zurückkommen. Daraus wird aber doch nichts.
Ski-Star Marcel Hirscher muss auf sein Comeback beim alpinen Saisonauftakt in Sölden verzichten. Der einstige österreichische Seriensieger im Gesamtweltcup, der inzwischen für die Niederlande antritt, hatte nach einem Kreuzbandriss vom Dezember 2024 eigentlich beim Riesenslalom am Sonntag (ab 10.00 Uhr/1. Lauf) und ab 13.00 Uhr/2. Lauf) im ZDF-Livestream) zurückkehren wollen.
Weil er zuletzt aber zwei Wochen krank gewesen sei, lasse der 36-Jährige Sölden noch aus. Das kündigte Patrick Riml von Hirschers Sponsor im Sender ServusTV an.
Kreuzbandriss kurz nach Comeback
Die Reha nach der schweren Verletzung sei aber gut verlaufen, berichtete Riml. Hirscher - achtmaliger Gesamtweltcupsieger, zweimaliger Olympiasieger und siebenmaliger Weltmeister - hatte im Herbst 2024 nach fünf Jahren Pause sein erstes Comeback gegeben.
Wenige Wochen später aber riss er sich im Training das Kreuzband und fiel für den Rest des Winters aus.
Nächste Chance in Finnland
Trotz der Verletzung wollte er seine Laufbahn aber nicht endgültig beenden und es in der Olympia-Saison 2025/26 noch mal versuchen.
Sein zweites Comeback soll nun am 16. November gelingen: Dann steht nach dem traditionellen Auftakt in Sölden das zweite Saisonrennen an, ein Slalom im finnischen Levi.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr Ski Alpin
Österreichs Ski-Star:Hirscher plant Comeback für Niederlande
Nach Boxen und Leichtathletik:Auch Skiverband führt Geschlechtertests einmit Video
Sturz im Training:Skirennfahrer Franzoso tödlich verunglücktmit Video
Star-Duo beim Ski Alpin:Olympiasieger wird Trainer von Lindsey Vonn
Wintersport
- Liveblog
+++ Wintersport-Newsticker +++:Skicross: Howden fängt Wilmsmann noch ab
Wintersport im Überblick:Highlights und Livestreams
Verfolgen Sie Events live:Wintersport im Livestream
Sendung verpasst?:Wintersport im relive