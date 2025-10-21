Saisonauftakt in Sölden: Hirscher muss Ski-Comeback verschieben

Ski-Ass Hirscher wollte in Sölden beim Weltcup-Auftakt nach seiner langen Verletzungspause zurückkommen. Daraus wird aber doch nichts.

Marcel Hirscher muss beim Saisonstart in Sölden passen. (Archivbild) Quelle: AFP

Ski-Star Marcel Hirscher muss auf sein Comeback beim alpinen Saisonauftakt in Sölden verzichten. Der einstige österreichische Seriensieger im Gesamtweltcup, der inzwischen für die Niederlande antritt, hatte nach einem Kreuzbandriss vom Dezember 2024 eigentlich beim Riesenslalom am Sonntag (ab 10.00 Uhr/1. Lauf) und ab 13.00 Uhr/2. Lauf) im ZDF-Livestream) zurückkehren wollen.

Weil er zuletzt aber zwei Wochen krank gewesen sei, lasse der 36-Jährige Sölden noch aus. Das kündigte Patrick Riml von Hirschers Sponsor im Sender ServusTV an.

Kreuzbandriss kurz nach Comeback

Die Reha nach der schweren Verletzung sei aber gut verlaufen, berichtete Riml. Hirscher - achtmaliger Gesamtweltcupsieger, zweimaliger Olympiasieger und siebenmaliger Weltmeister - hatte im Herbst 2024 nach fünf Jahren Pause sein erstes Comeback gegeben.

Bob-Star Francesco Friedrich verliert den Gesamtsieg im Zweierbob nach dem positiven Dopingtest und der Sperre seines Anschiebers Simon Wulff. 15.10.2025 | 1:32 min

Wenige Wochen später aber riss er sich im Training das Kreuzband und fiel für den Rest des Winters aus.

Nächste Chance in Finnland

Trotz der Verletzung wollte er seine Laufbahn aber nicht endgültig beenden und es in der Olympia-Saison 2025/26 noch mal versuchen.

Zum Abschluss der Skisprung-Saison knackte der Slowene Domen Prevc den Weltrekord im Skifliegen mit 254,5 Metern. Andreas Wellinger erreichte im Gesamtweltcup Skifliegen den dritten Platz. 31.03.2025 | 1:20 min

Sein zweites Comeback soll nun am 16. November gelingen: Dann steht nach dem traditionellen Auftakt in Sölden das zweite Saisonrennen an, ein Slalom im finnischen Levi.

Happy End mit Bronze im Slalom für den DSV und Schweizer Sieger am Fließband - die Bilder der Ski-WM 2025. 16.02.2025 | 2:07 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.