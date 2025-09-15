Sturz im Training: Skirennfahrer Franzoso tödlich verunglückt

Der italienische Skirennfahrer Matteo Franzoso ist an den Folgen eines schweren Sturzes im Alpin-Training gestorben. Franzoso wurde 25 Jahre alt.

Matteo Franzoso (Archivbild). Quelle: dpa

Sechs Wochen vor Beginn der Olympia-Saison erschüttert ein tödlicher Unfall die Ski-Welt. Der italienische Abfahrer Matteo Franzoso erlag seinen schweren Verletzungen, die er sich bei einem verheerenden Trainingssturz in Chile zugezogen hatte. Das teilte der italienische Verband Fisi mit.

Sturz im Training in Chile

Franzoso war am Wochenende im Skigebiet von La Parva nahe Santiago de Chile gestürzt, wo er sich mit seinen Teamkollegen um Abfahrts-Ass Dominik Paris auf den kommenden Winter vorbereitete. Nach Verbandsangaben verschätzte er sich bei einem verhältnismäßig kleinen Sprung, kam von der Piste ab, durchschlug zwei Sicherheitsnetze und prallte gegen einen Zaun knapp sieben Meter neben der Strecke.

Der in Genua geborene Sportler wurde sofort ärztlich behandelt und in ein Krankenhaus nach Santiago geflogen. Dort diagnostizierten die Mediziner ein Schädel-Hirn-Trauma und versetzten Franzoso ins künstliche Koma. Letztlich konnten die Ärzte das Leben des Wintersportlers aber nicht retten.

"Tragödie für unseren Sport"

"Das ist eine Tragödie für seine Familie und für unseren Sport", sagte Italiens Verbandspräsident Flavio Roda. Er erinnerte daran, dass vor weniger als einem Jahr die junge Italienerin Matilde Lorenzi ebenfalls nach einem Trainingssturz gestorben war.

Wir müssen alles tun, damit so etwas nicht weiter passiert. „ Flavio Roda, Fisi-Präsident

Franzoso war im Dezember 2021 erstmals im Weltcup angetreten. Seitdem brachte er es in Abfahrt und Super-G auf 17 Elite-Einsätze, zweimal fuhr er unter die Top 30.

