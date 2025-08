Skirennläuferin Lindsey Vonn ist mitten im Sommer ein spektakulärer Coup für den kommenden Winter gelungen. Die 40 Jahre alte Amerikanerin wird in der Olympia-Saison , die zugleich ihre letzte sein wird, vom ehemaligen alpinen Superstar Aksel Lund Svindal (42) betreut werden.

Aksel für diese Saison in mein Team zu holen, fühlt sich wie ein natürlicher und unglaublich aufregender Schritt an.

Sie und Svindal hätten "so viel Geschichte am Berg geteilt, vom Training bis zum Gewinn von Weltcup-Titeln", im Laufe der Jahre habe sich daher "ein großes Maß an Respekt und Vertrauen entwickelt". Vonn hatte schon früher gemeinsam mit dem damals noch aktiven Norweger trainiert.