Ski Alpin: Marcel Hirscher will Karriere fortsetzen

Hirscher: Comeback nach Kreuzbandriss

Hirscher war erst im vergangenen Herbst nach fünf Jahren Pause unter großem Medieninteresse in den Rennzirkus zurückgekehrt. Der 36-jährige Salzburger, der inzwischen für das Heimatland seiner Mutter - die Niederlande - startet, fuhr zum Saisonauftakt in Sölden sogar direkt auf einen viel beachteten 23. Platz im Riesenslalom.

Gold bei Olympia und Gesamtweltcupsieger

Der Ski-Weltverband FIS habe entschieden, dass er seine 17 Starts aus der letzten Saison in die kommende Saison mitnehmen dürfe, so Hirscher. Dies war offenbar eine Grundvoraussetzung für die Fortsetzung seiner Karriere.

Hirscher feierte in seiner Karriere bisher 67 Weltcupsiege, er wurde sowohl im Riesenslalom als auch in der Kombination Olympiasieger 2018 in Pyeongchang und gewann von 2011 bis 2018 acht Jahre in Folge den Gesamtweltcup.