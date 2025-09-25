Nach Boxen und Leichtathletik: Skiverband führt Geschlechtertests ein

Nach Boxen und Leichtathletik:Auch Skiverband führt Geschlechtertests ein
Nach Boxerinnen und Leichtathletinnen müssen sich auch Skisportlerinnen auf Geschlechtertests einstellen. Das beschloss nun der Weltverband FIS.
Nach Boxerinnen und Leichtathletinnen müssen sich auch Skisportlerinnen auf Geschlechtertests einstellen. Der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS beschloss, künftig nur noch Sportlerinnen zu Wettkämpfen zuzulassen, bei denen ein sogenannter SRY-Gentest zur Bestimmung des biologischen Geschlechts das Ergebnis "weiblich" hervorbringt.
FIS-Präsident Johan Eliasch bezeichnete den Beschluss des Councils als "Eckpfeiler unseres Engagements für den Schutz des Frauensports". Mit den nationalen Verbänden und anderen Akteuren in der Skiwelt werde nun erörtert, wie die Tests abzulaufen haben, hieß es weiter.
Boxen und Leichtathletik als Vorreiter
Das Thema Geschlechtertests ist höchst sensibel, vor allem das Boxen und die Leichtathletik standen diesbezüglich in den vergangenen Jahren im Fokus. Beide Verbände führten jüngst entsprechende Kontrollen ein, was unterschiedlichste Reaktionen zur Folge hatte. Box-Olympiasiegerin Imane Khelif, die bei den Sommerspielen in Paris im Zentrum einer intensiv geführten Geschlechterdebatte stand, zog etwa vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS.
Die FIS schreibt, vor ihrer Entscheidung führende Experten auf dem Gebiet umfangreich konsultiert zu haben. Eliasch sagte, es gebe "nur einen fairen und transparenten Weg", um Frauensport zu schützen, nämlich "indem wir uns auf wissenschaftliche Erkenntnisse und biologische Fakten stützen".
Wangenabstrich oder Blutabnahme
Beim SRY-Gentest werden Sportlerinnen auf ein Gen auf dem Y-Chromosom untersucht, das für die Entwicklung männlicher Geschlechtsmerkmale entscheidend ist. Grundsätzlich reicht dafür ein Wangenabstrich oder eine Blutabnahme.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Gentests vor Leichtathletik-WM:Frauen müssen beweisen, dass sie Frauen sindvon Anja Fröhlich1:58 min
- FAQ
Gen-Tests zur Leichtathletik-WM:Was man zu den Geschlechtertests wissen muss
Erste World-Boxing-WM:Ohne Geschlechtstest: Khelif darf nicht startenmit Video
Leichtathletik:Gentests für Sportlerinnen - Was soll das?1:05 min
"Gleiche Wettbewerbsbedingungen":Box-Weltverband führt Geschlechtertests ein
Olympia-Effekt in Nordafrika:Wie sich Mädchen in Algerien durchboxenvon Anne Arend, Paris
Anfeindungen bei Olympia:Fall Khelif: Justiz ermittelt zu Cybermobbing