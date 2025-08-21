Box-WM: Olympiasiegerin unterzieht sich Geschlechtstest

Box-Olympiasiegerin Lin Yuting wird sich vor der WM einem Geschlechtstest unterziehen. In Paris stand sie gemeinsam mit Imane Khelif im Mittelpunkt der Debatte.

Unterzieht sich Geschlechtstests um an der Box-WM teilzunehmen: Die Taiwanesin Lin Yuting. Quelle: AFP

Box-Olympiasiegerin Lin Yuting wird sich vor der WM in Liverpool dem von World Boxing geforderten Geschlechtstest unterziehen. Das teilte ihr Trainer Tseng Tzuchiang der Nachrichtenagentur AFP mit.

Die Taiwanesin stand zusammen mit der Algerierin Imane Khelif bei den Olympischen Spielen in Paris im Mittelpunkt einer Geschlechterdebatte.

Lin gemeinsam mit Khelif suspendiert

Lin und Khelif waren vom mittlerweile suspendierten Verband IBA bei der WM 2023 ausgeschlossen worden, weil sie angeblich einen Testosteron-Test nicht bestanden hatten. In Paris durften sie jedoch starten, weil für das IOC allein das Geschlecht im Pass ausschlaggebend war.

"Gleiche Wettbewerbsbedingungen" : Box-Weltverband führt Geschlechtertests ein Der vom IOC anerkannte Box-Verband World Boxing führt verpflichtende Geschlechtstests ein. Für die Olympiasiegerin Imane Khelif hat das bereits erste konkrete Folgen.

Wie Lin gewann auch Khelif in ihrer Gewichtsklasse - begleitet von Angriffen und einer Desinformationskampagne konservativer Kreise, die sie als "Mann, der gegen Frauen kämpft", darstellte - die Goldmedaille.

Weltverband besteht auf Geschlechtstests

Der neue Amateur-Weltverband World Boxing, der in Liverpool (4. bis 14. September) erstmals eine WM ausrichtet, besteht auf Geschlechtstests. Gemäß der Richtlinie müssen alle Athletinnen und Athleten über 18 Jahren einen PCR-Test absolvieren.

Leichtathletik : Mihambo kritisiert Gentests scharf Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo kritisiert die verpflichtenden Gentests vor der Leichtathletik-WM. Für ein sehr kleines Problem würden enorme Ressourcen verwendet. mit Video

Dieser ist ein Laborverfahren zum Nachweis spezifischen genetischen Materials, in diesem Fall des SRY-Gens. Dieses weist auf das Vorhandensein des Y-Chromosoms hin, das als Indikator für das biologische Geschlecht dient.

Trainer: "Werden uns an Regeln halten"

"Sie haben angekündigt, dass sich alle unterziehen müssen, also werden wir das auch tun", sagte Tseng:

Wenn man an einem Wettkampf teilnehmen will, muss man sich an die Regeln des Wettkampfs halten. Da wir teilnehmen, werden wir uns an ihre Regeln halten. „ Tseng Tzuchiang

World Boxing, seit Februar vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vorläufig anerkannt, wird die Boxwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles organisieren.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.