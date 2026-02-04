Internationales Olympisches Komitee (IOC)- Aktuelle News

Das Internationale Olympische Komitee
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) organisiert die Olympischen Spiele. Seit März 2025 hat das Komitee zum ersten Mal eine weibliche Präsidentin - Kirsty Coventry aus Zimbabwe. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe zum IOC in der Übersicht.
Kirsty Coventry - Die neue Präsidentin des IOC
