Internationales Olympisches Komitee (IOC)- Aktuelle News

Das Internationale Olympische Komitee

|
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) organisiert die Olympischen Spiele. Seit März 2025 hat das Komitee zum ersten Mal eine weibliche Präsidentin - Kirsty Coventry aus Zimbabwe. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe zum IOC in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zum Internationalen Olympischen Komitee

  1. Markus Harm | ZDF-Reporter in Mailand

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Coventry: Aufgeräumt, programmatisch, forsch

    Video2:40
  2. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry

    Neue IOC-Präsidentin :Coventrys Probleme vor Olympia-Start

    Jannik Schneider und Markus Harm, Mailand
    mit Video2:40
  3. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry am 02.02.2026

    Erste Spiele der IOC-Präsidentin:Coventry vor Olympia im Krisenmodus

    von Markus Harm
    Video1:40
  4. WADA-Kongress in Busan.

    Nationale Agenturen fordern Neuanfang:Die Kritik an der WADA wird schärfer

    von Markus Harm
    Video3:22
  5. Hauptsitz des IOC in Lausann

    Indonesien verweigert das Visum:IOC reagiert auf Ausschluss Israels von Turn-WM

  6. Besuch des Exekutivkomitees und der IOC-Präsidentin Kirsty Coventry im Olympischen und Paralympischen Dorf in Mailand, Italien, am 18.09.2025.

    Start nur unter neutraler Flagge:Olympia: Russland bleibt außen vor

    mit Video2:49
  7. Kirsty Coventry – "Ziehtochter von Thomas Bach"

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Coventry - "Ziehtochter von Thomas Bach"

    Video2:49
  8. Kirsty Coventry und Thomas Bach

    IOC:Bach übergibt sein Amt an Coventry

    Video0:53
  9. Die Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Kirsty Coventry, erhält den Schlüssel vom scheidenden IOC-Präsidenten Thomas Bach während einer Übergabezeremonie im Olympic House in Lausanne, Schweiz, am 23.06.2025.

    Erste Frau an der IOC-Spitze:Bach übergibt IOC-Präsidentschaft an Coventry

    mit Video0:53
  10. OLY-2025-IOC-ELECTION

    Die erste IOC-Präsidentin:Kirsty Coventry - Eine umstrittene Heldin

    von Jonas Faustmann
  11. Imane Khelif aus Algerien (rot) gegen Liu Yang aus China (blau) im Goldmedaillen-Finale im Boxen der Frauen.

    "Gleiche Wettbewerbsbedingungen":Box-Weltverband führt Geschlechtertests ein

  12. Thomas Bach verkündet die neue Präsidentin des IOC: Kirsty Coventry.

    IOC-Votum für Afrikanerin:Coventrys Erfolg auch ein Triumph für Bach

    von Susanne Rohlfing
    mit Video2:34
  13. Kirsty Coventry im Gespräch mit dem ZDF am 20.03.25.

    So gewann Bachs Favoritin:Coventry gewinnt IOC-Wahl: "Sehr bedeutend"

    von Markus Harm, Pylos
    Video2:34
  14. OLY-2025-IOC-ELECTION

    Nachrichten | heute journal:Kirsty Coventry erste Frau an IOC-Spitze

    von Markus Harm
    Video2:34
  15. Kirsty Coventry

    Afrikanerin Kirsty Coventry:Erste Frau an der IOC-Spitze

    von Stefan Bier
    Video1:13
  16. Markus Harm zur IOC-Wahl in Pylos

    Erste Frau an der IOC-Spitze:Nach der Wahl die "große Welle" im Weltsport?

    Video1:11

Kirsty Coventry - Die neue Präsidentin des IOC

