  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Tour de France - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Tour de France, 18. Etappe. Florian Lipowitz auf dem Rad bei einem Anstieg

Tour de France ab 2027 auch live im ZDF

Tour de France

Die Tour de France ist ein Straßenradrennen, das jedes Jahr im Juli stattfindet. Die Streckenführung wechselt von Jahr zu Jahr, führt aber immer quer durch Frankreich. Neben dem Giro d'Italia und der Vuelta a España zählt die "Tour" zu den "Grand Tours", den großen Landesrundfahrten. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu der Tour de France

  1. Tour de France, 18. Etappe. Florian Lipowitz auf dem Rad bei einem Anstieg

    Radsport:Tour de France ab 2027 auch live im ZDF

    mit Video2:07
  2. Die Olympischen Ringe im italienischen Antholz

    Olympia, Fußball-WM, Handball-EM:Das Sportjahr 2026: Das sind die Highlights

    von Bastian Grieble
    mit Video2:01
  3. CYCLING-FRA-TDF-2026, Christian Prudhomme

    Prudhomme präsentiert Streckenprofil:Tour 2026: Zweimal Alpe d’Huez an zwei Tagen

    von Stephan Klemm
    mit Video0:45
  4. Radsportler Tadej Pogacar auf dem Rad während der UCI Rad-WM in Kigali, Ruanda, am 24.09.2025.

    Letztes Rennen der Rad-WM:Revanchiert sich Pogacar bei Evenepoel?

    von Stephan Klemm
    mit Video200:56
  5. Tadej Pogacar radelt über die Ziellinie der Tour de France bei der Champs-Élysees.

    112. Frankreich-Rundfahrt:Pogacar: Im Verwaltungsmodus zum Tour-Sieg

    von Stephan Klemm
  6. Florian Lipowitz schlägt seine Hand mit Tadej Pogacar ein während Jonas Vinegaard zwischen den beiden steht mit seinem Rad.

    Tour de France:Pogacar macht Sieg perfekt, Lipowitz Dritter

  7. Der Slovene Tadej Pogacar, Dänemarks Jonas Vingegaard und Deutschlands Florian Lipowitz in Aktion bei der 20ten Etappe der Tour de France.

    20. Etappe der Rundfahrt:Pogacar vor Tour-Sieg, Lipowitz bleibt Dritter

  8. Tour de France 2025: Florian Lipowitz, Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard gratulieren sich im Ziel der 19. Etappe.

    Pogacar vor Gesamtsieg:Lipowitz behauptet Platz 3 bei Tour de France

  9. Florian Lipowitz

    O'Connor gewinnt Königsetappe:Lipowitz rettet mit viel Mühe Platz drei

  10. Dieses Foto vom 22. Juli 2025 zeigt den deutschen Fahrer Nils Politt (Mitte) vom UAE Team Emirates – XRG, wie er den spanischen Fahrer Pablo Castrillo (rechts) vom Movistar Team nach seinem Ausreißversuch während der 16. Etappe der 112. Ausgabe der Tour de France

    Ex-Profi Voeckler: "Abscheulich":Pogacar und Politt kontern Arroganz-Vorwurf

  11. Jonathan Milan sprintet auf der 17. Etappe vor Jordi Meeus als Erster ins Ziel.

    Tour: Spurt-Sieg auf 17. Etappe:Sprinter Milan sammelt Big Points

  12. (v.l.) Jonathan Milan (Grünes Trikot), Tadej Pogačar (Gelbes Trikot) und Lenny Martinez (Gepunktetes Trikot) vor dem Start der 15. Etappe der Tour de France 2025 von Muret nach Carcassonne.

    Letzte Woche der Tour de France:Berg-Trilogie bringt die Entscheidung

    von Stephan Klemm
  13. Tim Wellens.

    15. Etappe der Tour de France:Wellens siegt - Lipowitz mit Glück im Unglück

  14. Der Deutsche Florian Lipowitz, der das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers trägt, feiert auf dem Podium.

    Florian Lipowitz bei Tour:Ein Ex-Biathlet schreibt ein Radsport-Märchen

    von Stephan Klemm
  15. Tourkarawane bei der Tour de France 2025.

    Tour de France:Eine ganze Region im Fahrrad-Fieber

    von Luis Jachmann
    mit Video2:07
  16. Tour de France, Auch - Hautacam (180,60 km), 12. Etappe. Tadej Pogacar überquert die Ziellinie als Sieger der zwölften Etappe und dtreckt dabei den Zeigefinger in die Höhe.

    Tour: Vingegaard abgehängt:Pogacar setzt Punch - Lipowitz begeistert