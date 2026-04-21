Tour de France - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Tour de France
Die Tour de France ist ein Straßenradrennen, das jedes Jahr im Juli stattfindet. Die Streckenführung wechselt von Jahr zu Jahr, führt aber immer quer durch Frankreich. Neben dem Giro d'Italia und der Vuelta a España zählt die "Tour" zu den "Grand Tours", den großen Landesrundfahrten. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zu der Tour de France
Radsport:Tour de France ab 2027 auch live im ZDFmit Video2:07
Olympia, Fußball-WM, Handball-EM:Das Sportjahr 2026: Das sind die Highlightsvon Bastian Grieblemit Video2:01
Prudhomme präsentiert Streckenprofil:Tour 2026: Zweimal Alpe d’Huez an zwei Tagenvon Stephan Klemmmit Video0:45
Letztes Rennen der Rad-WM:Revanchiert sich Pogacar bei Evenepoel?von Stephan Klemmmit Video200:56
112. Frankreich-Rundfahrt:Pogacar: Im Verwaltungsmodus zum Tour-Siegvon Stephan Klemm
Tour de France:Pogacar macht Sieg perfekt, Lipowitz Dritter
20. Etappe der Rundfahrt:Pogacar vor Tour-Sieg, Lipowitz bleibt Dritter
Pogacar vor Gesamtsieg:Lipowitz behauptet Platz 3 bei Tour de France
O'Connor gewinnt Königsetappe:Lipowitz rettet mit viel Mühe Platz drei
Ex-Profi Voeckler: "Abscheulich":Pogacar und Politt kontern Arroganz-Vorwurf
Tour: Spurt-Sieg auf 17. Etappe:Sprinter Milan sammelt Big Points
Letzte Woche der Tour de France:Berg-Trilogie bringt die Entscheidungvon Stephan Klemm
15. Etappe der Tour de France:Wellens siegt - Lipowitz mit Glück im Unglück
Florian Lipowitz bei Tour:Ein Ex-Biathlet schreibt ein Radsport-Märchenvon Stephan Klemm
Tour de France:Eine ganze Region im Fahrrad-Fiebervon Luis Jachmannmit Video2:07
Tour: Vingegaard abgehängt:Pogacar setzt Punch - Lipowitz begeistert