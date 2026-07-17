Pogacar verteidigt Gelbes Trikot:Tour: Ausreißer Schmid gewinnt 13. Etappe
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Ausreißer Mauro Schmid hat die 13. Etappe der Tour de France gewonnen. Während Tadej Pogacar Gelb verteidigt, fällt Florian Lipowitz in der Gesamtwertung auf Platz sieben zurück.
Radprofi Mauro Schmid hat die längste Etappe der diesjährigen Tour de France gewonnen. Der 26 Jahre alte Schweizer feierte in der Nähe der Grenze zu Deutschland nach 205,8 Kilometern auf dem 13. Teilstück zwischen Dole und Belfort seinen ersten Etappensieg bei der Frankreich-Rundfahrt.
Er gewann im Sprint vor Harold Tejada aus Kolumbien. Der Brite Tom Pidcock wurde Dritter.
Pidcock wirbelt die Gesamtwertung durcheinander
Der Deutsche Florian Lipowitz fiel im Gesamtklassement vom sechsten auf den siebten Platz zurück. Pidcock - Teil einer XXL-Fluchtgruppe - hat die Wertung etwas durcheinandergewirbelt. Der 26-Jährige ist nun Vierter und liegt mit einem Abstand von 4:15 Minuten hinter dem Gesamtführenden Tadej Pogacar.
Jonas Vingegaard liegt als Zweiter 3:36 Minuten hinter Pogacar, Lipowitz-Teamkollege Remco Evenepoel als Dritter etwas mehr als vier Minuten hinter dem Slowenen.
Kampf um das Gelbe Trikot geht in den Vogesen weiter
Der Kampf um das Gelbe Trikot geht auf der 14. Tour-Etappe in den Vogesen in die nächste Runde. Über 155,3 km erstreckt sich der Kurs zwischen Mülhausen und dem Ziel in Le Markstein Fellering, das vor allem Vingegaard in bester Erinnerung haben dürfte.
Vor drei Jahren endete hier die 20. und vorletzte Etappe der Tour 2023, bei der der Däne seinen zweiten und bislang letzten Tour-Triumph zementierte. Der Etappensieg ging damals an Pogacar, der diesen Erfolg gern wiederholen möchte.
Quelle: sid, dpa
Das ZDF berichtete über das Thema im gemeinsamen Mittagsmagazin von ARD und ZDF am 17.07.2026 ab 12:00 Uhr.
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