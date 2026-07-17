Ausreißer Mauro Schmid hat die 13. Etappe der Tour de France gewonnen. Während Tadej Pogacar Gelb verteidigt, fällt Florian Lipowitz in der Gesamtwertung auf Platz sieben zurück.

Der Schweizer Mauro Schmid hat die 13. Etappe der Tour de France gewonnen. Tadej Pogacar verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. 17.07.2026 | 0:27 min

Radprofi Mauro Schmid hat die längste Etappe der diesjährigen Tour de France gewonnen. Der 26 Jahre alte Schweizer feierte in der Nähe der Grenze zu Deutschland nach 205,8 Kilometern auf dem 13. Teilstück zwischen Dole und Belfort seinen ersten Etappensieg bei der Frankreich-Rundfahrt.

Er gewann im Sprint vor Harold Tejada aus Kolumbien. Der Brite Tom Pidcock wurde Dritter.

Die 12. Etappe endet wie erwartet in einem Massensprint. Tim Merlier ist auch für das deutsche Sprint-Trio erneut zu stark. 16.07.2026 | 0:41 min

Pidcock wirbelt die Gesamtwertung durcheinander

Der Deutsche Florian Lipowitz fiel im Gesamtklassement vom sechsten auf den siebten Platz zurück. Pidcock - Teil einer XXL-Fluchtgruppe - hat die Wertung etwas durcheinandergewirbelt. Der 26-Jährige ist nun Vierter und liegt mit einem Abstand von 4:15 Minuten hinter dem Gesamtführenden Tadej Pogacar.

Jonas Vingegaard liegt als Zweiter 3:36 Minuten hinter Pogacar, Lipowitz-Teamkollege Remco Evenepoel als Dritter etwas mehr als vier Minuten hinter dem Slowenen.

16.07.2026 | 0:41 min

Kampf um das Gelbe Trikot geht in den Vogesen weiter

Der Kampf um das Gelbe Trikot geht auf der 14. Tour-Etappe in den Vogesen in die nächste Runde. Über 155,3 km erstreckt sich der Kurs zwischen Mülhausen und dem Ziel in Le Markstein Fellering, das vor allem Vingegaard in bester Erinnerung haben dürfte.

Vor drei Jahren endete hier die 20. und vorletzte Etappe der Tour 2023, bei der der Däne seinen zweiten und bislang letzten Tour-Triumph zementierte. Der Etappensieg ging damals an Pogacar, der diesen Erfolg gern wiederholen möchte.

Quelle: sid, dpa