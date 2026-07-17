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WM-Finale live im Free-TV: ZDF zeigt Spanien gegen Argentinien

Endspiel der Fußball-WM:WM-Finale im Free-TV: ZDF zeigt Spanien gegen Argentinien

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Spanien trifft im WM-Finale auf Argentinien. Lamine Yamal trifft auf Lionel Messi. Die Partie wird live im ZDF übertragen.

Der spanische Nationalspieler Mikel Oyarzabal jubelt nach seinem Treffer zum 0:1 in der WM-Halbfinalpartie gegen Frankreich

Der spanische Nationalspieler Mikel Oyarzabal jubelt nach seinem Treffer zum 0:1 in der WM-Halbfinalpartie gegen Frankreich

Quelle: IMAGO / EPA

Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft steht fest - und auch wer es überträgt. Das ZDF zeigt am 19. Juli 2026 das Duell zwischen Spanien und Argentinien. Die Übertragung startet um 19:30 Uhr, Anpfiff der Begegnung ist um 21 Uhr. Tags zuvor zeigt die Telekom das Spiel um Platz 3 exklusiv.

Der 39-jährige Lionel Messi auf Seiten der Argentinier, der nicht einmal halb so alte Lamine Yamal auf Seiten der Spanier: Der finale WM-Akt wird auch zum Aufeinandertreffen der beiden größten Stars zweier Generationen. Natürlich kursierte in den Sozialen Netzwerken am Donnerstag das ikonische Foto, aufgenommen im Dezember 2007, auf dem Messi als damals 20-Jähriger vor einer Babywanne kniet und den fünf Monate alten Säugling Yamal für ein Fotoshooting badet. Wie früher Messi spielt auch Yamal inzwischen seit vielen Jahren für Barca.

Lionel Messi und Lamine Yamal

Als Lionel Messi 2007 ein Baby badet, ahnt niemand, dass daraus Fußballtalent Lamine Yamal wird. 17 Jahre später ist er Europameister und Spaniens neuer Star.

16.06.2026 | 9:52 min
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