Kurz vor dem WM-Finale herrscht in New York Rauch-Alarm und die Bevölkerung ist zum Tragen von Masken aufgerufen worden. Waldbrände in Kanada und Minnesota haben gewaltige Rauchwolken verursacht, die bis nach New York City ziehen. Die Bewohner sollen nach Möglichkeit ihr Haus nicht verlassen, Luftfilter nutzen und Masken tragen. So lauten die Empfehlungen von New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul. Die Luftqualität wird aktuell als ungesund eingestuft.

Im benachbarten East Rutherford findet am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/live im ZDF) das WM-Endspiel zwischen Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien statt. Noch ist unklar, ob die aktuelle Lage Auswirkungen auf das Spiel haben wird. Prognosen gehen davon aus, dass sich die Luftqualität von Samstag an bessert. Hinzu kommt eine Hitzewelle, von der New York gerade erfasst wird. Behörden haben den "Code Red" ausgerufen, die Temperaturen könnten auf bis zu 40 Grad steigen.