Große Entfernungen, ein kompliziertes Ticketsystem mit hohen Preisen, verschärfte Einreisekontrollen - den Fans wird ein Besuch der WM nicht leicht gemacht. Ein Überblick.

Die WM in den USA, Mexiko und Kanada ist das erste Turnier mit 48 Teams. Die wichtigsten Informationen zur Mega-WM vom 11. Juni bis zum 19. Juli. 28.04.2026 | 2:13 min

Die Fußball-WM 2026 wird erstmals in drei Ländern ausgetragen: USA, Mexiko und Kanada. Das Eröffnungsspiel steigt am 11. Juni (21 Uhr MESZ/ZDF) in Mexiko-Stadt, das Finale folgt am 19. Juli (21 Uhr MESZ/ZDF) in New Jersey, in der Nähe von New York City.

Wo kann ich die WM-Spiele sehen?

ARD und ZDF zeigen jeweils 30 der insgesamt 104 Spiele live im TV und im Livestream. Das erste deutsche Gruppenspiel gegen Curacao sowie das dritte Match gegen Ecuador überträgt das Erste. Das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste wird ebenso wie das Eröffnungsspiel und das Finale im ZDF gezeigt. Alle 104 WM-Spiele zeigt der Anbieter "MagentaTV".

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu? 11.12.2025 | 18:09 min

Wann werden die WM-Spiele angestoßen?

Durch die verschiedenen Austragungsorte gibt es große Zeitunterschiede. Die Spiele beginnen zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens deutscher Zeit. In der Vorrunde spielt Deutschland am 14. Juni um 19 Uhr in Houston gegen den WM-Neuling Curacao, am 20. Juni um 22 Uhr in Toronto gegen die Elfenbeinküste und am 25. Juni ebenfalls um 22 Uhr in New Jersey gegen Ecuador. In der Gruppenphase stehen meist vier Partien pro Tag auf dem Programm.

Wo wird gespielt?

Insgesamt gibt es 16 Stadien, diese liegen vor allem in den USA (New York/New Jersey, Boston, Philadelphia, Atlanta, Miami, Kansas City, Dallas, Houston, Seattle, San Francisco und Los Angeles). Weitere Spielorte liegen in Mexiko (Mexiko-Stadt, Monterrey, Guadalajara) sowie in Kanada (Toronto, Vancouver).

Dieses 48 Teams sind bei der WM 2026 dabei Gastgeber: Kanada, Mexiko, USA

Asien: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Republik Korea, Katar, Saudi-Arabien, Usbekistan, Irak

Afrika: Algerien, Kap Verde, Elfenbeinküste, Ägypten, Ghana, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien, DR Kongo

Nord- und Mittelamerika, plus Karibik: Curaçao, Haiti, Panama

Südamerika: Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Ozeanien: Neuseeland

Europa: Belgien, Kroatien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schottland, Spanien, Schweiz, Bosnen-Herzegowina, Schweden, Türkei, Tschechien

Wie sieht der Modus aus?

Erstmals nehmen 48 Teams teil. Nach der Gruppenphase erreichen 32 Mannschaften das neue Sechzehntelfinale (inklusive der besten Gruppendritten), ab dem bis zum Finale im K.o.-Modus gespielt wird. Neu sind auch feste Trinkpausen pro Halbzeit.

Welche Regelneuerung gibt es?

Bislang wurden bei einer Fußball-WM die gelben Karten nach den Viertelfinals gestrichen. Nun entschärft der Fußball-Weltverband FIFA diese Regel. Die Verwarnungen sollen bereits nach den der Gruppenphase gestrichen werden. Der Hintergrund: Durch die Ausweitung der WM von 32 auf 48 Teams kommt eine weitere K.-o.-Runde hinzu. Damit erhöht sich die Gefahr für die Spieler, gelbgesperrt aussetzen zu müssen und beispielsweise im Halbfinale zu fehlen.

Wann ruht der Ball?

Vom 11. Juni bis 7. Juli wird täglich gespielt. Erste Pause ist am 8. Juli, weitere folgen vor den Halbfinals und dem Finale.

Die DFB-Elf gewinnt nach dem Spektakel gegen die Schweiz auch gegen Ghana. Den Treffer zum Sieg nach einem dominanten, aber nicht perfekten Auftritt erzielte der gefeierte Undav. 30.03.2026 | 8:49 min

Was kosten die Tickets?

Die Preisgestaltung ist aufgrund des dynamischen Preissystems, das auf die Nachfrage reagiert, unübersichtlich. Nach Protesten über die hohen Ticketpreise hat die FIFA für alle Spiele sogenannte Basistickets für 51 Euro angeboten, allerdings in sehr begrenzter Anzahl. Am 1. April hat eine weitere Verkaufsphase begonnen, in der die Preise für einzelne Kategorien im Vergleich zum Verkauf nach der Auslosung im Dezember teils deutlich gestiegen sind.

Für das Finale am 19. Juli in East Rutherford kosteten Tickets der teuersten Kategorie nun 10.990 Dollar (9.535 Euro). Zuvor lag der Preis bei 8.680 Dollar (7.531 Euro). Auch Eintrittskarten der Kategorien 2 und 3 sind teurer geworden.

Die Termine bis zum ersten deutschen WM-Spiel am 14. Juni: 12. Mai: WM-Kadernominierung

16. Mai: Letzter Bundesliga-Spieltag

23. Mai: DFB-Pokalfinale in Berlin

24. Mai: Beginn des 1. WM-Trainingslagers in Herzogenaurach

30. Mai: Champions-League-Finale in Budapest

31. Mai: Testspiel gegen Finnland in Mainz

01. Juni: Nominierungsschluss bei der FIFA

02. Juni: Beginn des 2. WM-Trainingslagers in Chicago

06. Juni: Testspiel gegen die USA in Chicago

08. Juni: Bezug des WM-Quartiers in Winston-Salem (North Carolina)

14. Juni: 1. Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Curacao in Houston

Gibt es noch Tickets für die Spiele der deutschen Mannschaft?

Hier sind keine verlässlichen Angaben möglich, da sich die Situation laufend ändert. Bessere Chancen hat, wer "Hospitality-Tickets" in seine Suche einbezieht, die besondere Services wie Beköstigung enthalten, aber entsprechend teurer sind.

Wo ist die deutsche Mannschaft untergebracht?

Der DFB-Tross wird im Bundesstaat North Carolina wohnen und trainieren. Das Hotel "The Graylyn Estate" liegt in der Kleinstadt Winston-Salem, wo auf dem nahegelegenen Gelände der Wake Forest University trainiert wird.

Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft ist bis zur WM eng getaktet. 28.04.2026 | 0:44 min

Womit muss ich bei der Einreise in die USA rechnen?

Deutsche Fans können in der Regel über das ESTA-Verfahren einreisen. Wichtig sind ein biometrischer Reisepass sowie rechtzeitige Beantragung. Aufgrund verschärfter Kontrollen kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Diese beinhalten eine genauere Prüfung, einschließlich der möglichen Angabe von Social-Media-Aktivitäten (bis zu fünf Jahre zurück) und E-Mail-Adressen.

Worauf muss ich vor Ort achten?

Es gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien (z.B. "Clear Bag Policy" - nur durchsichtige Taschen) und Alkoholverbote in der Öffentlichkeit.