FAQ

USA, Mexiko und Kanada : Was man für die Fußball-WM 2026 wissen muss

von Sebastian Ungermanns 28.04.2026 | 16:32 |

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ist das erste Turnier mit 48 Mannschaften. Die wichtigsten Informationen zur Mega-WM vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026.