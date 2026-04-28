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Fußball-WM

Fußball-WM 2026: Alles Wichtige zum Mega-Turnier

FAQ

USA, Mexiko und Kanada:Was man für die Fußball-WM 2026 wissen muss

von Sebastian Ungermanns

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Maskottchen der WM 2026

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ist das erste Turnier mit 48 Mannschaften. Die wichtigsten Informationen zur Mega-WM vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026.

Gastgeber: Kanada, Mexiko, USA
Asien: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Republik Korea, Katar, Saudi-Arabien, Usbekistan, Irak
Afrika: Algerien, Kap Verde, Elfenbeinküste, Ägypten, Ghana, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien, DR Kongo
Nord- und Mittelamerika, plus Karibik: Curaçao, Haiti, Panama
Südamerika: Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay
Ozeanien: Neuseeland
Europa: Belgien, Kroatien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schottland, Spanien, Schweiz, Bosnen-Herzegowina, Schweden, Türkei, Tschechien

Thema
Fußball

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