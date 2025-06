Fußball: Was Sie zur WM 2026 wissen müssen

Die größte WM aller Zeiten

Drei Gastgebernationen, 48 Mannschaften und mehr als 100 WM-Spiele: Die Fußball-WM wird in vielerlei Hinsicht die größte Fußball-WM in der Geschichte der FIFA. "Ich glaube, dieser Teil der Welt ist sich noch gar nicht bewusst, was hier im Jahr 2026 stattfinden wird", so FIFA-Präsident Infantino: "Die drei Länder werden auf den Kopf gestellt und dann wieder zurückgedreht.”