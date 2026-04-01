48 Teams qualifiziert:Diese Teams sind bei der Fußball-WM 2026 dabei
Deutschland hat sich bereits für die WM 2026 qualifiziert. Nach spannenden Playoffs sichern sich die letzten Nationen ihr Ticket für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.
Die Qualifikationsphase der Fußball-WM 2026 ist fast abgeschlossen: Irak hat sich am frühen Mittwochmorgen das letzte Ticket gegen Bolivien gesichert. Am 11. Juni beginnt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Mit 48 Nationen, 104 Spielen und 16 Austragungsorten wird es die größte WM aller Zeiten in einem neuen Format.
Zwölf Vierergruppen kämpfen um den Einzug in die K.-o.-Runde, die sich über drei Länder erstreckt. Doch welche Teams haben sich qualifiziert? Und wie sehen die Gruppenpaarungen aus?
Das sind die WM-Gruppen
Jedes Team absolviert drei Gruppenspiele, anschließend ziehen 32 Mannschaften in die K.-o.-Runde ein.
Darunter die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die acht besten Drittplatzierten, die sich im Sechzehntelfinale erneut beweisen können.
Sollten Teams innerhalb einer Gruppe punktgleich sein, greift eine festgelegte Reihenfolge von Kriterien: zunächst die Tordifferenz, dann die Anzahl erzielter Tore, gefolgt vom direkten Vergleich.
Falls weiterhin Gleichstand herrscht, entscheidet die Fair-Play-Wertung und als letzte Instanz das Los.
Wann und wo spielt die deutsche Nationalelf?
Deutschland steht zum 19. Mal in Folge auf der internationalen Fußball-Bühne. Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann geht die Nationalmannschaft in Gruppe E an den Start und trifft dort auf die Gegner Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador.
- Deutschland - Curaçao, 14. Juni 2026, Houston-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)
- Deutschland - Elfenbeinküste, 20. Juni 2026, Toronto-Stadion, 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)
- Ecuador - Deutschland, 25. Juni 2026, New-York-New-Jersey-Stadion, 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)
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