Deutschland hat sich bereits für die WM 2026 qualifiziert. Nach spannenden Playoffs sichern sich die letzten Nationen ihr Ticket für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Diese Teams sind bei der Fußball-WM 2026 dabei

Der aktuelle FIFA WM-Pokal wurde bereits 13-mal an den jeweiligen Weltmeister vergeben. Quelle: IMAGO / ZUMA Press

Die Qualifikationsphase der Fußball-WM 2026 ist fast abgeschlossen: Irak hat sich am frühen Mittwochmorgen das letzte Ticket gegen Bolivien gesichert. Am 11. Juni beginnt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Mit 48 Nationen, 104 Spielen und 16 Austragungsorten wird es die größte WM aller Zeiten in einem neuen Format.

Zwölf Vierergruppen kämpfen um den Einzug in die K.-o.-Runde, die sich über drei Länder erstreckt. Doch welche Teams haben sich qualifiziert? Und wie sehen die Gruppenpaarungen aus?

42 Teams haben sich bereits vor den Play-Offs qualifiziert Co-Gastgeber: Kanada, Mexiko, USA

Asien: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Republik Korea, Katar, Saudi-Arabien, Usbekistan

Afrika: Algerien, Kap Verde, Elfenbeinküste, Ägypten, Ghana, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Nord- und Mittelamerika, plus Karibik: Curaçao, Haiti, Panama

Südamerika: Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Ozeanien: Neuseeland

Europa: Belgien, Kroatien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schottland, Spanien, Schweiz 6 Teams sicherten sich ihr Ticket im Play-Off-Turnier Bosnien-Herzegowina - Italien 4:1 i.E.

Schweden - Polen 3:2

Kosovo - Türkei 0:1

Tschechien - Dänemark 3:1 i.E.

Demokratische Republik Kongo - Jamaika 1:0 n.V.

Irak - Bolivien 2:1

Das sind die WM-Gruppen

Jedes Team absolviert drei Gruppenspiele, anschließend ziehen 32 Mannschaften in die K.-o.-Runde ein.

Darunter die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die acht besten Drittplatzierten, die sich im Sechzehntelfinale erneut beweisen können.

Am 11. Juni beginnt die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko mit dem Eröffnungsspiel Mexiko - Südafrika. Das Finale steigt am 19. Juli. 06.12.2025

Sollten Teams innerhalb einer Gruppe punktgleich sein, greift eine festgelegte Reihenfolge von Kriterien: zunächst die Tordifferenz, dann die Anzahl erzielter Tore, gefolgt vom direkten Vergleich.

Nach 24 Jahren hat sich die Türkei wieder für eine Fußball-WM qualifiziert. Im entscheidenden Spiel im Kosovo gewinnt das Team mit 1:0 und lässt eine ganze Fußballnation jubeln. 01.04.2026 | 1:35 min

Falls weiterhin Gleichstand herrscht, entscheidet die Fair-Play-Wertung und als letzte Instanz das Los.

Gruppe A Mexiko

Südafrika

Südkorea

Tschechien Gruppe B Bosnien-Herzegowina

Kanada

Katar

Schweiz Gruppe C Brasilien

Haiti

Marokko

Schottland Gruppe D Australien

Paraguay

Türkei

USA Gruppe E Curacao

Deutschland

Ecuador

Elfenbeinküste Gruppe F Japan

Niederlande

Schweden

Tunesien Gruppe G Ägypten

Belgien

Iran

Neuseeland Gruppe H Kap Verde

Saudi-Arabien

Spanien

Uruguay Gruppe I Irak

Frankreich

Norwegen

Senegal Gruppe J Argentinien

Algerien

Österreich

Jordanien Gruppe K Kolumbien

DR Kongo

Portugal

Usbekistan Gruppe L England

Ghana

Kroatien

Panama

Wann und wo spielt die deutsche Nationalelf?

Deutschland steht zum 19. Mal in Folge auf der internationalen Fußball-Bühne. Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann geht die Nationalmannschaft in Gruppe E an den Start und trifft dort auf die Gegner Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador.

Deutschland - Curaçao , 14. Juni 2026, Houston-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)

, 14. Juni 2026, Houston-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ) Deutschland - Elfenbeinküste , 20. Juni 2026, Toronto-Stadion, 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)

, 20. Juni 2026, Toronto-Stadion, 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ) Ecuador - Deutschland, 25. Juni 2026, New-York-New-Jersey-Stadion, 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)

Das ZDF überträgt bei der Fußball-WM 2026 das Eröffnungsspiel und zwei Gruppenspiele der DFB-Elf. Auch K.o.-Spiele und das Finale sind live im Zweiten zu sehen. 20.01.2026 | 1:35 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: ZDF