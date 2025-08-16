Julian Nagelsmann - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

mit Video
Julian Nagelsmann
Seit 2023 ist Julian Nagelsmann Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Bisherige Trainerstationen waren unter anderem bei der TSG Hoffenheim, RB Leipzig und beim FC Bayern München. ZDFheute informiert über Julian Nagelsmann: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe.
Aktuelle Nachrichten zu Julian Nagelsmann
Einsatzwille im Vordergrund:Kleines Finale als Charaktertest für DFB-Elfvon Maik Rosner
- 1:29 min
Nations League:Goretzka: Titel bei "Mini-EM" das Zielvon Johanna Rüdiger
- mit Video
Wegen Ausraster im Copa-Finale:Nagelsmann zeigt Rüdiger "Gelb"
DFB-Team vor Nations League:Stiller fällt aus, Nagelsmann nominiert nach
Nachfolger von Sandro Wagner:DFB-Team: Hübner wird Nagelsmann-Assistent
DFB-Kader für Nations League:Nagelsmann improvisiert, Chance für Bischof
- mit Video
Lob für Veränderung der DFB-Elf:Nagelsmann: Über Siege entwickelt sich was