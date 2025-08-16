  3. Merkliste
Julian Nagelsmann - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Julian Nagelsmann

Seit 2023 ist Julian Nagelsmann Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Bisherige Trainerstationen waren unter anderem bei der TSG Hoffenheim, RB Leipzig und beim FC Bayern München. ZDFheute informiert über Julian Nagelsmann: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe.

Aktuelle Nachrichten zu Julian Nagelsmann

Nagelsmann bleibt Bundestrainer bis 2026

Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann

Nagelsmann sagt Ja zum DFB