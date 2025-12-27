WM 2026: DFB-Team laut Nagelsmann nur bedingt titelreif

Die deutsche Nationalmannschaft gehört bei der WM 2026 nicht zu den Topfavoriten. Dafür lief bei den letzten Turnieren zu viel schief - und war die Qualifikation zu mühsam.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und das DFB-Team haben bei der WM viel vor. (Archiv) Quelle: Witters

Der Blick geht nach vorne. Der deutschen Nationalmannschaft steht ein Fußballjahr 2026 bevor, das ganz im Zeichen der XXL-WM in Kanada, Mexiko und den USA stehen wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird unweigerlich an sein spontanes Statement nach dem Viertelfinalaus gegen Spanien bei der Heim-EM erinnert: "Dass man zwei Jahre warten muss, dass man Weltmeister wird, tut weh."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die deutsche WM-Gruppe als machbar aber fordernd bezeichnet. Ecuador und die Elfenbeinküste seien schon "zwei sehr gute Teams". 05.12.2025 | 2:57 min

An jenem 5. Juli 2024 hat so mancher in Stuttgart sich gefragt: Warum die Messlatte überhaupt so hochlegen?

Der vierfache Weltmeister ist schließlich 2018 in Russland und 2022 in Katar krachend in der Vorrunde gescheitert.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Jahr erfolgreich zuende gebracht. Durchwachsene Momente gab es aber einige in 2025. 23.12.2025 | 0:42 min

Erschwerend kommt hinzu, dass die FIFA neuerdings für das auf 48 Teilnehmer aufgepumptes Feld einen Turnierbaum gebastelt hat, der den vier gesetzten Topteams - Spanien, Argentinien, Frankreich und England - klare Vorteile gewährt, weil diese als Gruppenerste frühestens im Halbfinale aufeinandertreffen.

Rudi Völler will nicht vom Glückslos sprechen

Deutschland hat mit Curaçao (14. Juni), Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni) zwar eine machbare Gruppe erwischt, aber Sportdirektor Rudi Völler weigert sich, von einem "Glückslos" zu sprechen.

Eines hat der 65-Jährige gleichwohl versprochen: "Wir werden uns für das Sechzehntelfinale qualifizieren." Im Achtelfinale könnte dann schon Frankreich warten, wo sich eine viel größere Fülle an Talenten zeigt.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich für die WM 2026 qualifiziert. Gegen die Slowakei zeigte die Nagelsmann-Elf eine starke Leistung. 17.11.2025 | 8:17 min

Deutschland gehört als schwarz-rot-goldene Wundertüte nicht zu den Topfavoriten, weil die WM-Qualifikation zu mühsam verlief. Fehlende Konstanz zieht sich wie ein roter Faden durch die Amtszeit des experimentierfreudigen Bundestrainers, der nach der Blamage von Bratislava gegen die Slowakei (0:2) selbst unter Druck geriet.

Bei den Pflichtsiegen gegen Nordirland (3:1, 1:0) und Luxemburg (4:0, 2:0) überzeugte die kämpferische Haltung, ehe im Rückspiel gegen die Slowakei (6:0) auch der spielerische Vortrag zur Versöhnung taugte.

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu? 11.12.2025 | 18:09 min

Nick Woltemade: Entdeckung aus 2025

Im Grunde hatte sich Nagelsmann solch souveräne Auftritte durchgängig gewünscht. So gibt FIFA-Weltranglistenplatz neun den Leistungsstand angemessen wieder. Weiterhin ist nicht so ganz klar, wo Kapitän Joshua Kimmich wirklich am wertvollsten ist. Vielleicht doch als Rechtsverteidiger?

Immerhin hat es Nick Woltemade geschafft, sich als treffsicherer Torjäger zu positionieren. Die lange verletzten Jamal Musiala und Kai Havertz sind unverändert Hoffnungsträger, um Florian Wirtz als Kreativkraft zu entlasten.

Die Shootingstars Lennart Karl, Said El Mala und Assan Ouédraogo haben laut Völler alle Chancen auf eine WM-Teilnahme, denn: "Alle drei haben etwas Besonderes in ihrem Spiel." Aufschlüsse über das WM-Gerüst dürften die Testspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) geben. Gegen ein afrikanisches Team wollte Nagelsmann unbedingt testen, denn: "Uns erwarten bei der WM mehrere Mannschaften aus anderen Kontinenten, die eine andere Art von Fußball spielen."

Erstmals nehmen 48 Mannschaften an einer Fußball-WM teil. Das Turnier wird vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. 05.12.2025 | 2:31 min

Lehren aus den letzten Weltmeisterschaften

Bei der Frage nach dem passenden WM-Quartier vermutlich im Osten der USA steht für den 38-Jährigen das Kriterium vorne an, in weniger als einer Viertelstunde Fahrzeit den Trainingsplatz zu erreichen. "Und eine gewisse Exklusivität, dass die Spieler sich in Ruhe vorbereiten können."

Die WM vor acht Jahren in Russland wurde noch von hinten geplant, als Ex-Direktor Oliver Bierhoff alles aufs Finale in Moskau ausgelegt hatte. Nur war das abgelegene Dorf Vatutinki ebenso ein Reinfall wie das Wüstenquartier in Katar, wo die Deutschen wieder einen merkwürdigen Sonderweg beschritten.

Dezember 2010: Der Golfstaat Katar wird überraschend zum Ausrichter der Fußballweltmeisterschaft 2022 bestimmt, obwohl viele Zeichen dagegensprachen. 17.11.2022 | 44:18 min

Noch eine Lehre gibt es aus der letzten WM. Gesellschaftliche Themen wie der Streit um die Regenbogenbinde soll es nicht mehr geben. DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig stellte bereits klar: "Damals hat man das Thema in die Kabine gelassen. Ich glaube, dass das ein zentraler Fehler war, und den wollen wir nicht ein zweites Mal machen." Manchmal geht der Blick dann doch noch mal zurück.

Am 8. Juli 2014 besiegt die DFB-Elf auf dem Weg zum WM-Titel die Seleção 7:1. Für Brasilien wird die historische Niederlage zum Trauma. Joachim Löw und Chris Kramer erinnern sich. 04.07.2024 | 27:50 min

