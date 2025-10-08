Joshua Kimmich - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Joshua Kimmich
|
Joshua Walter Kimmich ist ein deutscher Fußballspieler, der seit der Saison 2015/16 beim FC Bayern München spielt. Ebenfalls seit 2016 ist er Teil der deutschen Nationalmannschaft. Seine professionelle Karriere begann er beim VfB Stuttgart. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Joshua Kimmich.
Aktuelle Nachrichten zu Joshua Kimmich
Frustrierter Kapitän:Kimmich: Gruppensieg ist in Gefahr1:32 min
Nagelsmann feilt an Defensive:Deutschland sucht die neue AbwehrhaltungFrank Hellmann, Herzogenaurachmit Video
Warum Leipzigs Tor nicht zählte:Als Joshua Kimmich beim Schiri petztemit Video
Einsatzwille im Vordergrund:Kleines Finale als Charaktertest für DFB-Elfvon Maik Rosner
Nachrichten | hallo deutschland:Joshua Kimmich läuft mit seinem Sohn einvon Ulrich Langer0:33 min
In Nations League gegen Portugal:"Wahnsinnszahl": Kimmich vor 100. Länderspiel
Nach Champions-League-Aus:Welche Lehren der FC Bayern ziehen mussvon Maik Rosnermit Video
Nach Bayerns Remis gegen den BVB:Was Kimmich "am allermeisten ärgert"von Maik Rosnermit Video
Immer mehr Fußballspiele:Absurde Terminhatz fordert Nationalspielermit Video
Kurioser Fußball-Moment:Balljunge verhilft DFB-Elf zu Tor gegen Italienmit Video
1:1 in der Bundesliga:Union Berlin lässt die Bayern stolpernmit Video
Kapitän der Fußball-Nationalelf:Kimmich zu Gast im "aktuellen sportstudio"
Verlängerung um vier Jahre:Kimmich bleibt dem FC Bayern treumit Video
Einigung im Vertragspoker:Kimmich: "Entscheidung in nächsten Tagen"von Lili Engels2:44 min
Nach 2:0-Sieg in Leverkusen:Die Hoffnung des FC Bayern aufs Finale wächstvon Maik Rosnermit Video
Wende im Vertragspoker:FC Bayern gibt Kimmich offenbar einen Korb
Aktuelle Nachrichten zum FC Bayern München
Auch dank Trainer Kompany:Wie Bayern zurück zum "Mia san mia" fandvon Kathrin Bräuer1:35 min
Selbstkritik vom Bayern-Profi:Gnabry: "Zu wenig Konstanz von mir"21:37 min
Zehnter Sieg im zehnten Spiel:Einsame Spitze: Bayern besiegt auch Frankfurtvon Marcus Schustermit Video
Eintracht Frankfurt - FC Bayern:Treffen der Tormaschinenvon Maik Rosnermit Video
München zu Gast in Hessen :Eintracht Frankfurt: Bayern-Jäger für einen Tagvon Frank Hellmann
Klarer Sieg beim FC Pafos:Bayern mit Torspektakel, Kane trifft wieder doppeltmit Video
- FAQ
DFB-Pokal der Frauen:Neuer Modus, neue Spannung?von Victoria Kunzmann
Wiesn-Heimspiel für Münchner:Kane-Doppelpack bei Bayern-Sieg - 4:0 gegen Werder Bremenmit Video
Nach Trainerwechsel und Kader-Umbruch:Werder sucht neuen Mut vor dem Bayern-Duellvon Ralf Lorenzen
Stimmen zu Bayern - FC Chelsea:Manuel Neuer: "Es gibt wenig zu meckern"3:15 min
Starke Münchner siegen verdient:Esprit und Engagement: Bayern schlägt Chelseavon Jens Bednarekmit Video
FC Bayern in Champions League:Warum Hoeneß' Hoffenheim-Vergleich hinktvon Maik Rosnermit Video
Sport | das aktuelle sportstudio:Eberl: "Fühlt sich alles sehr, sehr gut an"3:18 min
Münchner bleiben Tabellenführer:Bayern verpassen HSV Schlappe - mal wiedermit Video
- Liveblog
+++ Transfer-Newsticker +++:Medien: Sahin mit Basaksehir Istanbul einig
- Analyse
Hoeneß und Eberl beim FC Bayern:Zwei Macher, aber nur ein Mächtigervon Maik Rosner
Kontroverse beim FC Bayern:Hoeneß nach Kritik: Wollte Eberl "nur helfen"
Start der Frauen-Bundesliga:Wer soll diesen Bayern gefährlich werden?von Victoria Kunzmannmit Video
Bayern leiht Jackson:Transferphase: Viele Abgänge, wenig Neuevon Marc Windgassen1:41 min
Möglicher Jackson-Transfer:Eberl: Chelsea "will Spieler zurückhaben"3:08 min
Trainer des FC Augsburg:Wagner: "Stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein"3:59 min
Spannung bis zum Schluss:Augsburg kämpft, Bayern rettet Sieg ins Zielmit Video
Supercup gegen Wolfsburg:Bayern-Frauen holen ersten Titel der Saisonmit Video
Champions League:BVB eröffnet deutsche Königsklassen-Spielemit Video
Newcastle statt Bayern München:Die Schlüsse aus dem Woltemade-Wechselvon Sebastian Ungermannsmit Video
Premier-League-Klub meldet Vollzug:Woltemade-Wechsel zu Newcastle United perfektmit Video