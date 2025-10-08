  3. Merkliste
Joshua Kimmich - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Joshua Kimmich

|
Joshua Walter Kimmich ist ein deutscher Fußballspieler, der seit der Saison 2015/16 beim FC Bayern München spielt. Ebenfalls seit 2016 ist er Teil der deutschen Nationalmannschaft. Seine professionelle Karriere begann er beim VfB Stuttgart. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Joshua Kimmich.

Aktuelle Nachrichten zu Joshua Kimmich

  1. DFB-Kapitän Joshua Kimmich Nagelsmann im Interview nach dem Spiel der Nationalmannschaft gegen die Slowakei.

    Frustrierter Kapitän:Kimmich: Gruppensieg ist in Gefahr

    1:32 min
  2. Fußball: Bundestrainer Julian Nagelsmann und Joshua Kimmich im trainingslager in Herzogenaurach

    Nagelsmann feilt an Defensive:Deutschland sucht die neue Abwehrhaltung

    Frank Hellmann, Herzogenaurach
    mit Video
  3. Schiedsrichter Florian BADSTUEBNER zeigt Joshua KIMMICH (Bayern Muenchen) die Gelbe Karte nach Reklamieren nach fragwuerdigem Tor von Leipzig.

    Warum Leipzigs Tor nicht zählte:Als Joshua Kimmich beim Schiri petzte

    mit Video
  4. Die Spieler der Nationalmannschaft wärmen sich auf.

    Einsatzwille im Vordergrund:Kleines Finale als Charaktertest für DFB-Elf

    von Maik Rosner
  5. DFB-Kapitän Joshua Kimmich wird zu seinem 100. Länderspiel von seinem Sohn überrascht

    Nachrichten | hallo deutschland:Joshua Kimmich läuft mit seinem Sohn ein

    von Ulrich Langer
    0:33 min
  6. Fußballtraining Nationalmannschaft am 01.06.2025 am Homeground in Herzogenaurach mit Joshua Kimmich.

    In Nations League gegen Portugal:"Wahnsinnszahl": Kimmich vor 100. Länderspiel

  7. Bayern-Spieler Thomas Müller reagiert am Ende des Halbfinale des Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand.

    Nach Champions-League-Aus:Welche Lehren der FC Bayern ziehen muss

    von Maik Rosner
    mit Video
  8. Joshua Kimmich

    Nach Bayerns Remis gegen den BVB:Was Kimmich "am allermeisten ärgert"

    von Maik Rosner
    mit Video
  9. Joshua Kimmich

    Immer mehr Fußballspiele:Absurde Terminhatz fordert Nationalspieler

    mit Video
  10. Balljunge Noel Urbaniack (l) und weitere Balljungen sitzen hinter der Bande.

    Kurioser Fußball-Moment:Balljunge verhilft DFB-Elf zu Tor gegen Italien

    mit Video
  11. Leroy Sane und Joshua Kimmich von Bayern München reagieren auf das Ergebnis am Ende der Spielzeit, während Berlins Diogo Leite, Tom Rothe und Danilho Doekhi jubeln.

    1:1 in der Bundesliga:Union Berlin lässt die Bayern stolpern

    mit Video
  12. Joshua Kimmich zu Gast im "aktuellen sportsudio"

    Kapitän der Fußball-Nationalelf:Kimmich zu Gast im "aktuellen sportstudio"

  13. Joshua Kimmich

    Verlängerung um vier Jahre:Kimmich bleibt dem FC Bayern treu

    mit Video
  14. Joshua Kimmich im Interview

    Einigung im Vertragspoker:Kimmich: "Entscheidung in nächsten Tagen"

    von Lili Engels
    2:44 min
  15. Alphonso Davies und Harry Kane vom FC Bayern München jubeln.

    Nach 2:0-Sieg in Leverkusen:Die Hoffnung des FC Bayern aufs Finale wächst

    von Maik Rosner
    mit Video
  16. Joshua Kimmich

    Wende im Vertragspoker:FC Bayern gibt Kimmich offenbar einen Korb

Aktuelle Nachrichten zum FC Bayern München

  1. Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany spricht an der Seitenlinie mit Jonathan Tah und Serge Gnabry.

    Auch dank Trainer Kompany:Wie Bayern zurück zum "Mia san mia" fand

    von Kathrin Bräuer
    1:35 min
  2. Der Fußballspieler Serge David Gnabry (Bayern München) ist jetzt im Sportstudio.

    Selbstkritik vom Bayern-Profi:Gnabry: "Zu wenig Konstanz von mir"

    21:37 min
  3. FC Bayern München jubelt.

    Zehnter Sieg im zehnten Spiel:Einsame Spitze: Bayern besiegt auch Frankfurt

    von Marcus Schuster
    mit Video
  4. Harry Kane (rechts) und Konrad Laimer klatschen sich ab.

    Eintracht Frankfurt - FC Bayern:Treffen der Tormaschinen

    von Maik Rosner
    mit Video
  5. Eintracht Frankfurt

    München zu Gast in Hessen :Eintracht Frankfurt: Bayern-Jäger für einen Tag

    von Frank Hellmann
  6. Pafos FC - FC Bayern München: Harry Kane umarmt Joshua Kimmich

    Klarer Sieg beim FC Pafos:Bayern mit Torspektakel, Kane trifft wieder doppelt

    mit Video
  7. DFB-Pokalfinale der Frauen: FC Bayern München vs. Werder Bremen
    FAQ

    DFB-Pokal der Frauen:Neuer Modus, neue Spannung?

    von Victoria Kunzmann
  8. Harry Kane bejubelt seinen Treffer zum 3:0.

    Wiesn-Heimspiel für Münchner:Kane-Doppelpack bei Bayern-Sieg - 4:0 gegen Werder Bremen

    mit Video
  9. Werder-Trainer Horst Steffen

    Nach Trainerwechsel und Kader-Umbruch:Werder sucht neuen Mut vor dem Bayern-Duell

    von Ralf Lorenzen
  10. Manuel Neuer

    Stimmen zu Bayern - FC Chelsea:Manuel Neuer: "Es gibt wenig zu meckern"

    3:15 min
  11. Harry Kane (FC Bayern München) jubelt.

    Starke Münchner siegen verdient:Esprit und Engagement: Bayern schlägt Chelsea

    von Jens Bednarek
    mit Video
  12. Luis Diaz und Harry Kane jubeln.

    FC Bayern in Champions League:Warum Hoeneß' Hoffenheim-Vergleich hinkt

    von Maik Rosner
    mit Video
  13. Max Eberl ist jetzt beim Sportstudio.

    Sport | das aktuelle sportstudio:Eberl: "Fühlt sich alles sehr, sehr gut an"

    3:18 min
  14. Bayern Münchens Serge Gnabry jubelt mit seiner Mannschaft nach seinem Tor zum 1:0 gegen den HSV.

    Münchner bleiben Tabellenführer:Bayern verpassen HSV Schlappe - mal wieder

    mit Video
  15. Nuri Sahin kommt vor dem Spiel in das Stadion am 14.01.2025.
    Liveblog

    +++ Transfer-Newsticker +++:Medien: Sahin mit Basaksehir Istanbul einig

  16. Max Eberl (unten) und Uli Hoeneß beim Empfang der FC-Bayern-Meisterteams in der Staatskanzlei München am 10.09.2025.
    Analyse

    Hoeneß und Eberl beim FC Bayern:Zwei Macher, aber nur ein Mächtiger

    von Maik Rosner
  17. Uli Höness und Max Eberl

    Kontroverse beim FC Bayern:Hoeneß nach Kritik: Wollte Eberl "nur helfen"

  18. Jubel bei Jovana Damnjanovic und Georgia Stanway

    Start der Frauen-Bundesliga:Wer soll diesen Bayern gefährlich werden?

    von Victoria Kunzmann
    mit Video
  19. Transferphase

    Bayern leiht Jackson:Transferphase: Viele Abgänge, wenig Neue

    von Marc Windgassen
    1:41 min
  20. Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern München) ist beim Interview.

    Möglicher Jackson-Transfer:Eberl: Chelsea "will Spieler zurückhaben"

    3:08 min
  21. Sandro Wagner

    Trainer des FC Augsburg:Wagner: "Stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein"

    3:59 min
  22. Die Spieler von FC Augsburg und FC Bayern München kämpfen.

    Spannung bis zum Schluss:Augsburg kämpft, Bayern rettet Sieg ins Ziel

    mit Video
  23. Torschützin Magdalena Eriksson macht das Tor zum 1:0 und jubelt mit ihren Mannschaftskolleginnen.

    Supercup gegen Wolfsburg:Bayern-Frauen holen ersten Titel der Saison

    mit Video
  24. V. l.: Julian Brandt, Salih Özcan, Niko Kovac und Jamie Gittens

    Champions League:BVB eröffnet deutsche Königsklassen-Spiele

    mit Video
  25. Illustration: Nick Woltemade vor dem Logo von Newcastle United

    Newcastle statt Bayern München:Die Schlüsse aus dem Woltemade-Wechsel

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video
  26. Nick Woltemade

    Premier-League-Klub meldet Vollzug:Woltemade-Wechsel zu Newcastle United perfekt

    mit Video