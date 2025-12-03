Pokal-Achtelfinale bei Union: Bayerns erstes Endspiel in Berlin

Das Pokalspiel bei den Eisernen ist für den FC Bayern die wichtigste noch ausstehende Partie in diesem Jahr. Die Bewertung der gesamten Saison steht auf dem Spiel.

Vincent Kompany muss seine Bayern auf Union Berlin im DFB-Pokal einschwören. Quelle: Witters

Die Erinnerungen an die jüngste Dienstreise nach Berlin-Köpenick sind noch sehr präsent beim FC Bayern. Ihre ersten 16 Pflichtspiele der Saison hatte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany allesamt gewonnen, ehe sie vor dreieinhalb Wochen erstmals nicht als Sieger vom Platz ging. Das damalige 2:2 in der Bundesliga beim 1. FC Union soll aus Münchner Sicht am Mittwoch im Achtelfinale des DFB-Pokals an selber Stelle helfen, um zu gewinnen.

Die Super-Serie der Bayern ist gerissen. Nach 16 Pflichtspielsiegen in Folge kamen die Münchner bei Union Berlin nicht über ein 2:2 hinaus - es drohte gar eine Niederlage. 10.11.2025 | 7:59 min

Max Eberl hält die Erfahrungen aus dem ersten Vergleich mit den Eisernen in dieser Saison jedenfalls für förderlich. Kompany brauche nun "nicht großartig den Finger heben und sagen: 'Hey, konzentriert euch, da kommt ein verdammt schweres Spiel auf euch zu.' Weil wir haben es selber erfahren. Also ich würde das eher als einen kleinen Vorteil sehen", befand der Sportvorstand des FC Bayern am Dienstag in München.

Im Stadion An der Alten Försterei steht für den FC Bayern die wichtigste Partie des restlichen Jahres an. Zwar hält die Agenda noch vier weitere Aufgaben für die Münchner vor Weihnachten bereit. Doch nur im Pokal-Achtelfinale steht bereits die Bewertung ihrer gesamten Saison auf dem Spiel. Diese wäre mit einem großen Makel versehen, wenn die Bayern ausscheiden und das erste klar formulierte Titelziel verpassen sollten.

Enttäuschende Pokalbilanz der Bayern seit 2020

Zuletzt hatten die Bayern 2020 den Pokal gewonnen. Seither hatten sie sich meist früh aus dem Wettbewerb verabschiedet. Das wollen sie nun unbedingt besser machen, in ihrem ersten "Finale" von Berlin, wie es Sportdirektor Christoph Freund bezeichnete.

"Es ist guter Druck. Irgendwann am Ende später in der Saison wollen wir nochmal diesen Druck spüren", sagte Kompany am Dienstag und meinte damit wohl das angestrebte Endspiel am 23. Mai im Berliner Olympiastadion. Dann dürfe der Druck "gerne nochmal größer werden".

Der 1. FC Köln beginnt die Partie gegen den FC Bayern bockstark, geht gar in Führung. Dann macht der FC Bayern Ernst und schenkt dem FC noch das ein oder andere Tor ein. 30.10.2025 | 5:46 min

Kompany sieht den Druck positiv

Ohnehin hält der Trainer die besondere Anspannung in einem K.o.-Spiel für hilfreich. Kompany sagte: "Dieser Druck ist für uns meistens positiv.“ Aber er weiß auch:

Ich kann uns nicht ins Finale reden. Ich hoffe, dass wir das zeigen können, wie gern wir dahin kommen wollen. „ Bayern-Trainer Vincent Kompany

Das wichtigste noch ausstehende Spiel des Jahres ist es für die Bayern auch deshalb, weil sie in der Bundesliga wahrscheinlich selbst dann Tabellenführer bleiben würden, wenn sie die restlichen drei Ligapartien vor Weihnachten verlieren sollten. Und auch in der Champions League hätten sie trotz einer etwaigen Niederlage gegen Sporting Lissabon gute Aussichten auf den Einzug ins Achtelfinale. Nur im Pokal gäbe es keine Möglichkeit zur Korrektur.

Bayerns jüngste Formdelle

Zuletzt hatte sich bei den Münchnern allerdings eine Formdelle eingestellt. Beim 2:2 bei Union hatten sie nach zwei Rückständen gerade so noch einen Punkt durch Harry Kanes Ausgleich in der dritten Minute der Nachspielzeit gerettet. Auch danach, beim 6:2 gegen Freiburg, der 1:3-Niederlage bei Arsenal und jüngst beim ebenfalls erst in der Nachspielzeit errungenen 3:1 gegen St. Pauli, waren die Bayern stets in Rückstand geraten.

Besonders anfällig hatten sie sich bei Standardsituationen gezeigt. Aus diesen gingen fünf der acht Gegentore in den jüngsten vier Spielen hervor.

Union Berlin ist mit Ach und Krach eine Runde weiter. Tapfere Bielefelder zwingen den Bundesligisten in die Verlängerung, in der die Berliner den entscheidenden Treffer erzielen. 29.10.2025 | 5:53 min

Union Berlin bei Standards gefährlich

All das könnte für eine knifflige Aufgabe bei Union sprechen, zumal sich Steffen Baumgarts Mannschaft in der Bundesliga am besten auf Tore nach Standardsituationen versteht. Auch beim 2:2 gegen die Bayern hatte sie ihre Treffer so erzielt.

Das möchte Kompany nun nicht wieder erleben. Er wünscht sich, dass sich seine Mannschaft vom jüngsten Vergleich nur die Schlussphase zum Vorbild nimmt. "Was wir in den letzten fünf Minuten gezeigt haben bei Union, das können wir wieder zeigen", sagte er. Zumindest daran erinnern sie sich gerne beim FC Bayern.

