Champions League: Bayern knacken Europa-Startrekord

4:0 gegen FC Brügge:Bayern knacken Europa-Startrekord
von Konstantin Klostermann
Zwölfter Sieg im zwölften Saisonspiel: Die Bayern halten nach dem 4:0 gegen Brügge den Europa-Startrekord jetzt allein. Einzigartig auch Lennart Karl, der seit seinem 1:0 jüngster deutscher Champions-League-Torschütze ist.
Die Bayern-Tore erzielten neben Startelf-Debütant Lennart Karl (5. Minute) die arrivierten Topspieler Harry Kane (14.) und Luis Díaz (34.) sowie kurz nach seiner Einwechslung Leihstürmer Nicolas Jackson (79.).
Karl stieg im Alter von 17 Jahren und 242 Tagen zum jüngsten deutschen und Münchner Torschützen in der Königsklasse auf.
Die Aufstellungen
Bayern: Neuer - Guerreiro (69. Bischof), Upamecano (81. Kim), Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Karl (69. Goretzka), Díaz (81. Mike) - Kane (69. Jackson) - Trainer: Vincent Kompany
Brügge: Jackers - Sabbe (46. Siquet), Ordonez, Mechele, Meijer - Stankovic - Carlos Forbs (46. Spileers), Audoor (66. Sandra), Vanaken, Tzolis (80. Diakhon) - Tresoldi (66. Vermant) - Trainer: Nicky Hayen
Schiedsrichter: Donatas Rumsas (Litauen)
Kommentator: Konstantin Klostermann