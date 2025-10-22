  3. Merkliste
Champions League: Bayern knacken Europa-Startrekord

4:0 gegen FC Brügge:Bayern knacken Europa-Startrekord

von Konstantin Klostermann

|
Karl Lennart feierte im Spiel gegen FC Brügge gemeinsam mit Aleksandar Pavlović.

Zwölfter Sieg im zwölften Saisonspiel: Die Bayern halten nach dem 4:0 gegen Brügge den Europa-Startrekord jetzt allein. Einzigartig auch Lennart Karl, der seit seinem 1:0 jüngster deutscher Champions-League-Torschütze ist.

Die Bayern-Tore erzielten neben Startelf-Debütant Lennart Karl (5. Minute) die arrivierten Topspieler Harry Kane (14.) und Luis Díaz (34.) sowie kurz nach seiner Einwechslung Leihstürmer Nicolas Jackson (79.).

Karl stieg im Alter von 17 Jahren und 242 Tagen zum jüngsten deutschen und Münchner Torschützen in der Königsklasse auf.

Die Aufstellungen

Bayern: Neuer - Guerreiro (69. Bischof), Upamecano (81. Kim), Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Karl (69. Goretzka), Díaz (81. Mike) - Kane (69. Jackson) - Trainer: Vincent Kompany

Brügge: Jackers - Sabbe (46. Siquet), Ordonez, Mechele, Meijer - Stankovic - Carlos Forbs (46. Spileers), Audoor (66. Sandra), Vanaken, Tzolis (80. Diakhon) - Tresoldi (66. Vermant) - Trainer: Nicky Hayen

Schiedsrichter: Donatas Rumsas (Litauen)

Kommentator: Konstantin Klostermann

