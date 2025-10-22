Champions League: Bayern knacken Europa-Startrekord

4:0 gegen FC Brügge : Bayern knacken Europa-Startrekord

von Konstantin Klostermann 22.10.2025 | 23:01 |

Zwölfter Sieg im zwölften Saisonspiel: Die Bayern halten nach dem 4:0 gegen Brügge den Europa-Startrekord jetzt allein. Einzigartig auch Lennart Karl, der seit seinem 1:0 jüngster deutscher Champions-League-Torschütze ist.