Eintracht Frankfurt hat in der Champions League bei der SSC Neapel ein 0:0 erkämpämpft und am vierten Spieltag den vierten Punkt geholt. Vor allem defensiv überzeugte die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller, während offensiv kaum Akzente gesetzt wurden. Damit bleibt Frankfurt im Rennen um die K.o.-Phase.