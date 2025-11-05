  3. Merkliste
Champions League: Schick köpft Leverkusen zum Sieg bei Benfica

Champions League:Schick köpft Leverkusen zum Sieg bei Benfica

von Adrian von der Groeben

Leverkusens Patrick Schick köpft den Ball ins Tor und erzielt damit das 1:0 Bayer Leverkusen

Patrik Schick ist der Mann des Abends für Bayer Leverkusen. Der Tscheche erzielt beim glücklichen Sieg der Werkself bei Benfica Lissabon den entscheidenden Treffer.

Der deutsche Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen hat in der Champions League den ersten Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand gewann am vierten Spieltag der Ligaphase glücklich mit 1:0 (0:0) bei Benfica Lissabon und Startrainer José Mourinho.

Als nächstes geht's zu Manchester City

Der acht Minuten zuvor eingewechselte Patrik Schick (65.) traf zum Sieg für die Werkself, die mit fünf Punkten auf Play-off-Kurs ist. Die Leverkusener waren gegen den portugiesischen Rekordmeister dazu zweimal im Aluminiumglück.

Auf Bayer wartet in der Königsklasse als nächstes ein schweres Auswärtsspiel bei Manchester City (25. November).

Die Aufstellungen:   

Benfica Lissabon:  Trubin – Aursnes, T. Araújo, Otamendi, Dahl (69. Schjelderup) – Ríos, Barrenechea – Lukébakio, Barreiro Martins (69. Dedic), Sudakow (69. Prestianni) – Pawlidis
Trainer: Jose Mourinho  

Bayer Leverkusen: Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – García, Maza – Arthur, Echeverri (57. M. Tillman), Grimaldo, Poku (88. Ben Seghir) – Kofane (57. Schick)
Trainer: Kasper Hjulmand  

Schiedsrichter: Simone Sozza (Italien)

