Champions League:FC Bayern stolpert beim FC Arsenal
von Moritz Zschau
Jetzt hat es auch den FC Bayern erwischt: Die Münchner unterlagen in der Champions League 1:3 beim FC Arsenal. Es ist die erste Pflichtspielniederlage der Saison für die Bayern.
Der FC Bayern München hat das Champions-League-Topspiel beim FC Arsenal auch aufgrund eines Patzers von Keeper Manuel Neuer verloren. Die in der Königsklasse zuvor unbesiegten Münchner mussten sich dem Tabellenführer der Premier League mit 1:3 (1:1) geschlagen geben, haben aber trotz der ersten Niederlage nach 18 Pflichtspielen weiterhin beste Chancen auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale.
Karl trifft, Neuer patzt
Jurrien Timber (22. Minute), Noni Madueke (69.) und Gabriel Martinelli (76.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Beim dritten Gegentor war Neuer weit aus seinem Tor gekommen, verpasste den Ball aber folgenschwer.
Jungstar Lennart Karl (32.) hatte zwischenzeitlich für die Bayern ausgeglichen.
Die Aufstellungen:
FC Arsenal: Raya - Timber (81. White), Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly (68. Calafiori) - Zubimendi, Rice - Saka (68. Martinelli), Eze (81. Ödegaard), Trossard (38. Madueke)- Merino.
Trainer: Mikel Arteta
FC Bayern München: Neuer - Stanisic, Upamecano (81. Kim), Tah, Laimer (73. Bischof) - Kimmich (81. Goretzka), Pavlovic - Karl (81. Guerreiro), Olise, Gnabry (72. Jackson) - Kane.
Trainer: Vincent Kompany
Schiedsrichter: Marco Guida (Italien)