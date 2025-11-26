Champions League: FC Bayern stolpert beim FC Arsenal

Der FC Bayern München hat das Champions-League-Topspiel beim FC Arsenal auch aufgrund eines Patzers von Keeper Manuel Neuer verloren. Die in der Königsklasse zuvor unbesiegten Münchner mussten sich dem Tabellenführer der Premier League mit 1:3 (1:1) geschlagen geben, haben aber trotz der ersten Niederlage nach 18 Pflichtspielen weiterhin beste Chancen auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale.