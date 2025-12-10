Champions League: Dortmund stolpert gegen Bodö/Glimt

Nur 2:2 trotz Brandt-Doppelpack:Dortmund stolpert gegen Bodö/Glimt
von Martin Gräfe
Borussia Dortmund muss sich im Kampf um den direkten Achtelfinaleinzug mit einem Remis gegen Bodö/Glimt aus Norwegen begnügen. Zwei Tore von Julian Brandt reichen nur zu einem 2:2.
Borussia Dortmund hat im Kampf um den direkten Einzug in das Achtelfinale der Champions League einen Rückschlag eingesteckt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac kam am Mittwochabend zu Hause gegen den norwegischen Klub FK Bodö/Glimt nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.
Julian Brandt hatte den Gastgeber zweimal in Führung gebracht (18. Minute/51.), Haitam Aleesami (42.) und Jens Petter Hauge (75.) erzielten jeweils den Ausgleich. Durch das Unentschieden fiel Dortmund aus den Top-Acht der Tabelle.
Die Aufstellungen:
Borussia Dortmund: Kobel - Anselmino (76. Can), Anton (33. Svensson), N. Schlotterbeck - Couto (76. Ryerson), F. Nmecha, Jo. Bellingham, Bensebaini - Brandt, Beier (67. Adeyemi) - F. Silva (67. Guirassy)
Trainer: Niko Kovac
FK Bodö/Glimt: Haikin - Sjövold, Björtuft, Aleesami (68. Nielsen), Määttä (82. Klynge) - Evjen, Berg, Fet (46. Saltnes) - Blomberg (68. Jörgensen), Högh (68. Helmersen), Hauge
Trainer: Kjetil Knutsen
Schiedsrichter: Erik Lambrechts (Belgien)