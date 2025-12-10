  3. Merkliste
Champions League: Dortmund stolpert gegen Bodö/Glimt

Nur 2:2 trotz Brandt-Doppelpack:Dortmund stolpert gegen Bodö/Glimt

von Martin Gräfe

|
Im Zweikampf gegen Haitam Aleesami wird Dortmunds Julian Brandt weggedrückt und kann den Ball zunächst nicht erlangen.

Borussia Dortmund muss sich im Kampf um den direkten Achtelfinaleinzug mit einem Remis gegen Bodö/Glimt aus Norwegen begnügen. Zwei Tore von Julian Brandt reichen nur zu einem 2:2.

Borussia Dortmund hat im Kampf um den direkten Einzug in das Achtelfinale der Champions League einen Rückschlag eingesteckt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac kam am Mittwochabend zu Hause gegen den norwegischen Klub FK Bodö/Glimt nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Julian Brandt hatte den Gastgeber zweimal in Führung gebracht (18. Minute/51.), Haitam Aleesami (42.) und Jens Petter Hauge (75.) erzielten jeweils den Ausgleich. Durch das Unentschieden fiel Dortmund aus den Top-Acht der Tabelle.

Die Aufstellungen: 

Borussia Dortmund: Kobel - Anselmino (76. Can), Anton (33. Svensson), N. Schlotterbeck - Couto (76. Ryerson), F. Nmecha, Jo. Bellingham, Bensebaini - Brandt, Beier (67. Adeyemi) - F. Silva (67. Guirassy)
Trainer: Niko Kovac

FK Bodö/Glimt: Haikin - Sjövold, Björtuft, Aleesami (68. Nielsen), Määttä (82. Klynge) - Evjen, Berg, Fet (46. Saltnes) - Blomberg (68. Jörgensen), Högh (68. Helmersen), Hauge
Trainer: Kjetil Knutsen

Schiedsrichter: Erik Lambrechts (Belgien)

