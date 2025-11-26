  3. Merkliste
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: BVB tankt Selbstvertrauen gegen Villarreal

Champions League:BVB tankt Selbstvertrauen gegen Villarreal

von Andreas Kürten

|
Karim-David ADEYEMI (DO) gestikuliert.

Borussia Dortmund braucht gegen den FC Villarreal 45 Minuten Anlaufzeit, setzt sich am Ende aber souverän mit 4:0 durch. Die Spanier halfen freilich kräftig mit.

Mit reichlich Glück hat Borussia Dortmund nach zuvor drei sieglosen Pflichtspielen am Stück in der Champions League einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase gemacht. Gegen den FC Villarreal gewann das Team von Trainer Niko Kovac am Dienstag nach schwacher erster Hälfte mit 4:0 (1:0) - zu hoch gegen lange Zeit nur zu zehnt spielende Gäste.  

Dortmund nutzt die Überzahl

Serhou Guirassy beendete mit einem Doppelpack (45.+2/54.) seine Torflaute. Außerdem traf Karim Adeyemi nach dem Wirbel um seinen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes erneut (58.).

Das vierte Dortmunder Tor gelang Daniel Svensson (90.+5). Villarreals Juan Foyth wurde wegen absichtlichen Handspiels auf der Linie mit einer Roten Karte bedacht - eine harte Entscheidung.  

Die Aufstellungen:   

Borussia Dortmund: Kobel - Anselmino, Anton (84. Can), Schlotterbeck - Couto, Sabitzer (77. Jobe Bellingham), Nmecha (77. Groß), Svensson - Adeyemi, Guirassy (68. Fabio Silva), Brandt (68. Chukwuemeka). 
Trainer: Niko Kovac 

Villarreal: Luiz Junior - Mourino (83. Navarro), Foyth, Veiga, Cardona - Comesana (74. Parejo), Gueye, Thomas (65. Rafa Marin), Buchanan (83. Akhomach) - Pepe (65. Moleiro), Oluwaseyi.  
Trainer: Marcelino Garcia Toral 

Schiedsrichter: Davide Massa (Italien)

