Champions League: BVB tankt Selbstvertrauen gegen Villarreal

Mit reichlich Glück hat Borussia Dortmund nach zuvor drei sieglosen Pflichtspielen am Stück in der Champions League einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase gemacht. Gegen den FC Villarreal gewann das Team von Trainer Niko Kovac am Dienstag nach schwacher erster Hälfte mit 4:0 (1:0) - zu hoch gegen lange Zeit nur zu zehnt spielende Gäste.