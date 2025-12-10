  3. Merkliste
Champions League: Leverkusen rettet Remis gegen Newcastle

Grimaldo trifft zum 2:2:Leverkusen rettet Remis gegen Newcastle

von Daniel Gahn

|
Bayer Leverkusens Robert Andrich köpft den Ball im Zweikampf mit Newcastles Nick Woltemade

Immer noch kein Heimsieg in der Königsklasse, aber zumindest einen Punkt: Ohne Trainer Kasper Hjulmand an der Linie kommt Bayer Leverkusen gegen Newcastle United zu einem 2:2.

Vizemeister Bayer Leverkusen hat in der Champions League einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase verpasst. Die Rheinländer, die aus persönlichen Gründen auf Cheftrainer Kasper Hjulmand verzichten mussten, kamen am sechsten Spieltag gegen Newcastle United um Nationalstürmer Nick Woltemade vor heimischem Publikum zu einem 2:2 (1:0).

Die Aufstellungen: 

Bayer Leverkusen: Flekken - Quansah, Andrich, Tapsoba - Maza, García - Arthur (90. Badé), M. Tillman (85. Echeverri), Grimaldo, Poku (71. Tella) - Schick (46. Kofane)
Trainer: Rogier Meijer

Newcastle United: Ramsdale - Livramento, Thiaw, Burn, Hall - Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton (60. Miley) - Barnes (78. Murphy), Woltemade (90.+3 Wissa), Gordon (90.+3 Ramsey)
Trainer: Eddie Howe

Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)

