Kasper Hjulmand
Kasper Hjulmand ist ein dänischer Fußballtrainer. Seit 2025 ist er der Cheftrainer von Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga. Aktuelle News und Hintergründe.
Aktuelle Nachrichten zu Kasper Hjulmand
Bayer gegen PSG in Champions League:Leverkusen: "Die Besten der Welt" schlagenvon Stephan Klemmmit Video
Leverkusens Rolfes im sportstudio:Unruhige Nächte nach 39 Transferbewegungenvon Stephan Klemmmit Video
Wiedersehen in der Champions League:Leverkusen trifft auf Eindhoven und Ex-Coach Boszvon Stephan Klemmmit Video
Trotz langer Unterzahl:Bayer schlägt Frankfurt bei Hjulmand-Debüt
Neuer Trainer in Leverkusen:Kasper Hjulmand auf Alonsos Spurenvon Stephan Klemmmit Video
Däne folgt auf ten Hag:Offiziell: Hjulmand neuer Leverkusen-Trainer
Dänemark-Ärger über den VAR:Gräfe: "Dafür ist die Technik da"
Deutschlands Achtelfinalgegner:Warum Dänemark vor DFB-Spiel zuversichtlich istvon Maik Rosner
Biografie
Kasper Hjulmand wurde 1972 in Aalborg (Dänemark) geboren. Als Spieler war er bei den Klubs Randers Freja, Herlev IF und B.93 Kopenhagen aktiv. Bereits mit 26 Jahren musste er aufgrund einer Verletzung seine Profikarriere beenden und wurde Fußballtrainer. Nach ersten Stationen in seinem Heimatland ging Hjulmand zur Saison 2014/15 zum FSV Mainz 05. Von 2020 bis 2024 war er Trainer der dänischen Nationalmannschaft. 2025 wechselte Hjulmand zu Bayer 04 Leverkusen.
Aktuelle Nachrichten zu Bayer 04 Leverkusen
Champions League:Paris Saint-Germain verpasst Bayer Leverkusen Klatschevon Christian Nürnbergermit Video
Fußball-Bundesliga:Bayer Leverkusen weiter in Erfolgsspur - Krise in Mainzmit Video
Champions League:Leverkusen verpasst Sieg gegen Eindhovenmit Video
Deutlicher 4:1-Erfolg:Dortmund zeigt Bilbao die Grenzen aufvon Frank Schmidtmit Video
Champions League:Bayer zittert sich in Kopenhagen zum Remismit Video
- Liveblog
+++ Transfer-Newsticker +++:Medien: Sahin mit Basaksehir Istanbul einig
Leverkusen auf Identitätssuche:Die nächste Trainer-Verpflichtung muss sitzenvon Stephan Klemmmit Video
Nach Entlassung von Erik ten Hag:Bayer Leverkusen will Trainersuche forcierenmit Video
Leverkusen feuert Trainer:Ten Hag wütend über Entlassung: "Beispiellos"mit Video
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Leverkusen trennt sich von Trainer ten Hagvon Stefan Bier0:44 min
Bayer verspielt 3:1-Führung:Werder Bremen erkämpft Punkt gegen Leverkusenmit Video