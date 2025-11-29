Borussia Dortmund hat das Bundesliga-Topspiel in Leverkusen gewonnen. Dank des Erfolges sprang der BVB an der Hjulmand-Elf vorbei auf Rang drei.

Borussia Dortmund hat im ersten Teil des Doppelpacks gegen Bayer Leverkusen auch in der Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das äußerst effiziente Team von Trainer Niko Kovac setzte sich im Topspiel des 12. Spieltags beim Vizemeister mit 2:1 (1:0) durch und unterstrich damit seine Ambitionen. Durch den Sieg zog der BVB zudem an Leverkusen vorbei auf den dritten Tabellenplatz.

In einem Verfolgerduell auf Augenhöhe beendeten Aarón Anselmino (41.) und Karim Adeyemi (65.) nach zwei Ligaspielen ohne Erfolg die kurze Dortmunder Durststrecke. Die Werkself kam nur noch zum Anschluss, Christian Kofane (83.) traf. Leverkusens Erfolgsserie riss damit nach vier Pflichtspielsiegen in Folge.

Im DFB-Pokal wieder gegen Leverkusen

Am Dienstag (21 Uhr) treffen die beiden Mannschaften erneut aufeinander, wenn das Achtelfinale im DFB-Pokal ansteht.

Leverkusen hatte durch den Coup bei Manchester City (2:0) in der Champions League eigentlich Selbstvertrauen getankt. Das spürten die Dortmunder von Beginn an. Die Gäste, die nur eines der vergangenen sechs Ligaspiele gegen die Werkself verloren hatten, liefen viel hinterher und hatten Glück, dass Ernest Poku (10.) die Führung für Leverkusen leichtfertig liegen ließ.

Bayer-Coach Kasper Hjulmand konnte wieder auf Kapitän Robert Andrich, Edmond Tapsoba und Jonas Hofmann bauen. Leverkusen kontrollierte die Partie zwar mit dem Trio, das in Manchester gefehlt hatte, sorgteaber zu selten für Torgefahr.

BVB steigert sich nach rund 30 Minuten

Der offensiv weitgehend harmlose BVB steigerte sich nach knapp einer halben Stunde. Die Führung fiel dennoch fast aus dem Nichts: Nach einer Freistoßflanke traf Anselmino per Kopf, Bayer-Torhüter Mark Flekken wirkte dabei zögerlich. Auf der Gegenseite hatte Gregor Kobel bei einem Poku-Abschluss keine Mühe (45.).

Malik Tillmann (55.) und Patrik Schick (56.) sorgten in der zweiten Halbzeit für die ersten Abschlüsse für Leverkusen. Die beste Chance ergab sich aber für die Dortmunder. Den Kopfball von Torjäger Serhou Guirassy, der kurz darauf ausgewechselt wurde, parierte Flekken stark (59.).

Adeyemi trifft per Kopf

Besser machte es Adeyemi, der sich beim zweiten BVB-Treffer im Kopfballduell gegen Loic Badé durchsetzte. Jonas Hofmann (71.) hatte die schnelle Antwort auf dem Fuß, traf aber die Latte.

Auf der Gegenseite ließ Julian Brandt (72./75.) das nächste Tor für konzentriert verteidigende Dortmunder liegen. Das rächte sich: Kofane spitzelte den Ball nach einer Flanke ins Tor, Nico Schlotterbeck kam zu spät. Bayer baute nun nochmal Druck auf, der BVB brachte den Sieg aber über die Zeit.

