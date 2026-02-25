  3. Merkliste
Champions League: Paris Saint-Germain ringt Monaco nieder

von Alex Küpper

|
Nuno Mendes und Nuno Mendes kämpfen am 25.02.2026 in Paris um den Ball.

Paris Saint-Germain hat sich im Duell der Ligue-1-Klubs gegen Monaco durchgesetzt. Nach dem Sieg im Hinspiel reichte in der zweiten Partie ein 2:2. Enthält virtuelle Bandenwerbung.

Titelverteidiger Paris St. Germain steht durch ein 2:2 (0:1) gegen die AS Monaco in der Runde der letzten 16 der Champions League. Das Playoff-Hinspiel hatte PSG 3:2 gewonnen . 

Monaco hält lange mit

Maghnes Akliouche erzielte kurz vor dem Pausenpfiff (45.) die Führung. Marquinhos glich unmittelbar nach einer Gelb-Roten Karte für AS-Mittelfeldspieler Mamadou Coulibaly aus (60.). 

Chwitscha Kwarazchelia (66.) brachte Paris endgültig auf Kurs, doch Jordan Teze machte es in Unterzahl noch einmal spannend (90.+1). 

Die Aufstellungen: 

Paris St. Germain: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (80. Hernandez) - Zaire-Emery (88. Dro), Vitinha, Joao Neves - Kvaratskhelia, D. Doué (88. Goncalo Ramos, B. Barcola (69. Lee) 
Trainer: Luis Enrique Martinez García 

AS Monaco: Köhn - Kehrer, Zakaria (74. Mawissa), Faes - Vanderson (90. +4 Nibombe), Camara, Bamba (62. Teze), Caio Henrique - Akliouche (74. Adingra), Balogun (74. Biereth), Coulibaly 
Trainer: Sebastien Pocognoli 

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien) 

