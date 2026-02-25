Champions League: Leverkusen erreicht Achtelfinale im Schongang

Bayer Leverkusen steht im Achtelfinale der Champions League. Im Playoff-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus reichte der Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand ein 0:0, um sich nach dem 2:0 im Hinspiel für die Runde der besten 16 Teams zu qualifizieren. Im Achtelfinale wartet entweder der FC Bayern München oder der derzeitige Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal.

Leverkusen insgesamt zu harmlos

Der deutsche Vizemeister blieb im zweiten Duell mit Piräus lange zu harmlos und leistete sich einige Wackler. Weil die engagierten Gäste aber nur selten zu Abschlüssen kamen, geriet das Weiterkommen nicht in Gefahr. Wie schon im Vorjahr steht Bayer in Europa unter den besten 16, ausgelost wird am Freitag in Nyon.