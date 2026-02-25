Champions League:Leverkusen erreicht Achtelfinale im Schongang
von Daniel Gahn
Bayer Leverkusen hat das Achtelfinale der Champions League erreicht. Beim 0:0 gegen Olympiakos Piräus tat die Werkself, die das Hinspiel 2:0 gewonnen hatte, nicht mehr als nötig.
Bayer Leverkusen steht im Achtelfinale der Champions League. Im Playoff-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus reichte der Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand ein 0:0, um sich nach dem 2:0 im Hinspiel für die Runde der besten 16 Teams zu qualifizieren. Im Achtelfinale wartet entweder der FC Bayern München oder der derzeitige Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal.
Leverkusen insgesamt zu harmlos
Der deutsche Vizemeister blieb im zweiten Duell mit Piräus lange zu harmlos und leistete sich einige Wackler. Weil die engagierten Gäste aber nur selten zu Abschlüssen kamen, geriet das Weiterkommen nicht in Gefahr. Wie schon im Vorjahr steht Bayer in Europa unter den besten 16, ausgelost wird am Freitag in Nyon.
Die Aufstellungen:
Bayer 04 Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba - Vázquez (77. Arthur), Palacios (72. Fernández), Garcia, Grimaldo - Hofmann (73. Culbreath), Schick, Maza (56. Poku).
Trainer: Kasper Hjulmand
Olympiakos Piräus: Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Martins (90. Onyemaechi), Mouzakitis (79. Scipioni), Hezze, García (90. Clayton), Chiquinho (66. Luiz), Taremi (66. El Kaabi).
Trainer: José Luis Mendilibar
Schiedsrichter: Michael Oliver (England)