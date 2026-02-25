  3. Merkliste
Champions League: Sörloth schießt Atletico gegen Brügge weiter

Champions League:Sörloth schießt Atletico gegen Brügge weiter

von Alex Küpper

|
Fußball: Alexander Sörloth von Atletico Madrid.

Brügge hat sich gegen Atletico Madrid tapfer gewehrt, am Ende setzten sich die Spanier aber durch. Sieggarant beim 4:1 war Alexander Sörloth. Enthält virtuelle Bandenwerbung.

Der norwegische Nationalspieler Alexander Sörloth hat Atlético Madrid mit einem Dreierpack ins Achtelfinale der Champions League geschossen. Das Team von Trainer Diego Simeone besiegte den FC Brügge dank der drei Tore des früheren Angreifers von RB Leipzig mit 4:1 (1:1). Im Hinspiel hatte es in Belgien ein 3:3 gegeben. 

Brügge kann nur eine Hälfte lang mithalten

In Madrid überragte Sörloth mit seinem Dreierpack (23./76./87.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Joel Ordóñez (36.) für die Gäste, bei denen Nicolò Tresoldi in der Startelf stand, brachte Johnny Cardoso (48.) die Hausherren wieder in Führung. 

Die Aufstellungen: 

Atletico Madrid: Oblak - M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone (83. Gimenez), Koke (70. Molina), Johnny (83. Mendoza), Alex Baena (70. Lookman) - Sörloth, Alvarez (58. Griezmann) 
Trainer: Diego Pablo Simeone 

Club Brügge: Mignolet - Sabbe, Ordonez, Mechele (88. Meijer), Seys (82. Lemarechal) -Stankovic, Carlos Forbs, Vetlesen (65. Diakhon), Vanaken, Tzolis (82. Nilsson) - Tresoldi (65. Vermant) 
Trainer: Ivan Leko 

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich) 

