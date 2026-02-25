Champions League: Galatasaray wirft Juventus Turin raus

Champions League:Aufholjagd von Juve gegen Gala nicht belohnt
von Holger Pfandt
Was für eine Achterbahnfahrt: Juventus Turin gibt gegen Galatasaray alles, um die 2:5-Hinspielniederlage wettzumachen. Doch das Team aus Istanbul hat das bessere Ende für sich.
Galatasaray Istanbul hat ein 2:3 (0:3, 0:1) nach Verlängerung bei Juventus Turin gereicht, um erstmals seit 2014 ins Achtelfinale einzuziehen.
Juventus erzwingt Verlängerung
Galatasaray, mit den eingewechselten Leroy Sané und Ilkay Gündogan, verspielte seinen 5:2-Vorsprung trotz langer Überzahl. Juve ging durch Manuel Locatelli (37./Foulelfmeter) in Führung. Nach einem umstrittenen Platzverweis gegen Lloyd Kelly (47.) erhöhten Federico Gatti (70.) und der Ex-Schalker Weston McKennie (82.).
In der Verlängerung antwortete Gala durch Victor Osimhen (105.+1) und Baris Yilmaz (119.).
Die Aufstellungen:
Juventus Turin: Perin - Kalulu (109. Openda), Gatti, Kelly, McKennie - T. Koopmeiners, Locatelli (109. Kostic), Thuram (78. Adzic) - Francisco Conceicao (67. Zhegrova), David (67. Boga), Yildiz (103. Miretti)
Trainer: Luciano Spalletti
Galatasaray SK: Cakir - Sallai (59. Boey), D. Sanchez, Bardakci, Jakobs (87. Elmali)- Torreira (103. Singo), M. Lemina (87. Icardi), Yilmaz, Gabriel Sara (71. Gündogan), Lang (59. Sané) - Osimhen
Trainer: Okan Buruk
Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal)