Champions League: Galatasaray wirft Juventus Turin raus

Champions League : Aufholjagd von Juve gegen Gala nicht belohnt

von Holger Pfandt 25.02.2026 | 23:00 |

Was für eine Achterbahnfahrt: Juventus Turin gibt gegen Galatasaray alles, um die 2:5-Hinspielniederlage wettzumachen. Doch das Team aus Istanbul hat das bessere Ende für sich.