  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: Galatasaray wirft Juventus Turin raus

Champions League:Aufholjagd von Juve gegen Gala nicht belohnt

von Holger Pfandt

|
Juventus' Weston McKennie und Galatasaray's Victor Osimhen kämpfen am 25.02.2026 in Turin um den Ball.

Was für eine Achterbahnfahrt: Juventus Turin gibt gegen Galatasaray alles, um die 2:5-Hinspielniederlage wettzumachen. Doch das Team aus Istanbul hat das bessere Ende für sich.

Galatasaray Istanbul hat ein 2:3 (0:3, 0:1) nach Verlängerung bei Juventus Turin gereicht, um erstmals seit 2014 ins Achtelfinale einzuziehen. 

Juventus erzwingt Verlängerung

Galatasaray, mit den eingewechselten Leroy Sané und Ilkay Gündogan, verspielte seinen 5:2-Vorsprung trotz langer Überzahl. Juve ging durch Manuel Locatelli (37./Foulelfmeter) in Führung. Nach einem umstrittenen Platzverweis gegen Lloyd Kelly (47.) erhöhten Federico Gatti (70.) und der Ex-Schalker Weston McKennie (82.).

In der Verlängerung antwortete Gala durch Victor Osimhen (105.+1) und Baris Yilmaz (119.). 

Die Aufstellungen: 

Juventus Turin: Perin - Kalulu (109. Openda), Gatti, Kelly, McKennie - T. Koopmeiners, Locatelli (109. Kostic), Thuram (78. Adzic) - Francisco Conceicao (67. Zhegrova), David (67. Boga), Yildiz (103. Miretti) 
Trainer: Luciano Spalletti 

Galatasaray SK: Cakir - Sallai (59. Boey), D. Sanchez, Bardakci, Jakobs (87. Elmali)- Torreira (103. Singo), M. Lemina (87. Icardi), Yilmaz, Gabriel Sara (71. Gündogan), Lang (59. Sané) - Osimhen 
Trainer: Okan Buruk 

Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal) 

Thema
Champions League

Champions League - Highlights

Bundesliga 23. Spieltag

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40