Slapstick-Tor zum 1:0:Leverkusen stürmt gegen Villarreal in die Playoffs
von Martin Quast
Bayer 04 Leverkusen hat mit einem starken Auftritt gegen Villarreal die Playoff-Teilnahme in der Champions League gesichert. Besonders einprägsam: Das 1:0.
Bayer Leverkusen hat seinen Play-off-Matchball in der Champions League eiskalt verwandelt. Dank eines Slapstick-Treffers und neu entdeckter Spielfreude setzte sich der deutsche Vizemeister mit 3:0 (2:0) gegen den erschreckend teilnahmslosen FC Villarreal durch und erreichte damit das Mindestziel in Europa.
Malik Tillman (12.) profitierte zunächst von einem krassen Fehler des spanischen Torhüters Arnau Tenas, dann traf der Offensivspieler (35.) sehenswert per Direktabnahme. Alejandro Grimaldo (57.) erhöhte und belohnte die Werkself für einen überlegenen Auftritt.
Die Aufstellungen:
Bayer 04 Leverkusen: Blaswich – Quansah, Andrich, Badé - Vazquez (62. Arthur), Fernandez, García (70. Palacios), Grimaldo (89. Tapsoba) – M. Tillman, Maza (70. Poku) – Schick (62. Kofane)
Trainer: Kasper Hjulmand
FC Villareal: Tenas – Navarro, Marín, Veiga, Cardona – Comesaña (82. P. Gueye), Partey (46. Mikautadse), Buchanan (46. H. López), Diatta (65. Parejo) – Pepe (69. Budesca), Oluwaseyi
Trainer: Marcelino Garcia Toral
Schiedsrichter: Espen Eskas (Norwegen)
Kommentator: Martin Quast