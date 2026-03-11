Champions League: Galatasaray schlägt Liverpool und darf träumen

Galatasaray Istanbul hat das Achetlfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool mit 1:0 gewonnen. Lemina sorgte für das Tor des Tages.

Galatasaray Istanbul hat zum Auftakt des Achtelfinales der Champions League erneut den Favoriten geärgert. Der Tabellenführer der türkischen Liga gewann das Hinspiel gegen den FC Liverpool zu Hause mit 1:0 (1:0). In der ersten Runde der K.o.-Phase hatte Galatasaray mit einem 5:2-Hinspielsieg gegen Juventus Turin bereits ein Ausrufezeichen gesetzt.

Galatasaray entscheidet Spiel schon früh

Der Siegtreffer gelang Galatasaray bereits in der siebten Minute. Nach einem Eckball vollendete Mario Lemina per Kopfball nach Vorarbeit von Victor Osimhen. In der Ligaphase hatte sich Galatasaray zu Hause ebenfalls mit 1:0 gegen Liverpool durchgesetzt.

Florian Wirtz stand nach überstandenen Rückenbeschwerden in der Anfangself von Liverpool. Der deutsche Nationalspieler hatte in der ersten Viertelstunde zwei gute Torchancen, schoss aber nicht präzise genug.

Die Aufstellungen:

Galatasaray SK: Cakir - Singo, D. Sánchez, Bardakci, Jakobs - Torreira (90.+3 Gündogan), Lemina (77. Sallai) - Ba. Yilmaz (90.+3 Elmali), Sara (87. Boey), Lang (77. Akgün) - Osimhen.

Trainer: Okan Buruk

FC Liverpool: Mamardaschwili - Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez (60. Robertson) - Gravenberch, Mac Allister - Salah (60. Frimpong), Wirtz (73. Gakpo), Szoboszlai - Ekitiké.

Trainer: Arne Slot