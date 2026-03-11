  3. Merkliste
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: Paris Saint-Germain zwingt Chelsea in die Knie

Champions League:Paris Saint-Germain zwingt Chelsea in die Knie

von Adrian von der Groeben

|
Chelseas Enzo Fernandez und Paris Saint-Germains Warren Zaire-Emery kämpfen um den Ball

Es ging hin und her beim Champions-League-Duell zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea. Am Ende hatten die Franzosen die Nase mit 5:2 vorn.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat sich im heimischen Prinzenpark mit 5:2 (2:1) gegen den FC Chelsea vorerst für die Finalniederlage bei der Klub-WM revanchiert. 

Paris hat den längeren Atem

Chwitscha Kwarazchelia (86. und 90.+4) und Joao Vitinha (74.) entschieden das offene Spiel. Zuvor hatten Chelseas Malo Gusto (28.) und Enzo Fernandez (57.) zweimal auf die Treffer von Bradley Barcola (10.) und Ousmane Dembelé (40.) geantwortet. 

Die Aufstellungen: 

Paris Saint-Germain: Safonow - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery (78. Lucas Hernandez), Vitinha, J. Neves - Doué (62. Kwaratschelia), O. Dembélé (69. Lee), Barcola (78. Mayulu). 
Trainer: Luis Enrique 

FC Chelsea: Jörgensen - Gusto (88. Garnacho), Fofana, Chalobah, Cucurella - R. James, Caicedo - Palmer (83. Lavia), Fernández, Neto - Joao Pedro (83. Delap) 
Trainer: Liam Rosenior 

Schiedsrichter: Alejandro José Hernandez Hernandez (Spanien)

