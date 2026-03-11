Champions League:Paris Saint-Germain zwingt Chelsea in die Knie
von Adrian von der Groeben
Es ging hin und her beim Champions-League-Duell zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea. Am Ende hatten die Franzosen die Nase mit 5:2 vorn.
Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat sich im heimischen Prinzenpark mit 5:2 (2:1) gegen den FC Chelsea vorerst für die Finalniederlage bei der Klub-WM revanchiert.
Paris hat den längeren Atem
Chwitscha Kwarazchelia (86. und 90.+4) und Joao Vitinha (74.) entschieden das offene Spiel. Zuvor hatten Chelseas Malo Gusto (28.) und Enzo Fernandez (57.) zweimal auf die Treffer von Bradley Barcola (10.) und Ousmane Dembelé (40.) geantwortet.
Die Aufstellungen:
Paris Saint-Germain: Safonow - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery (78. Lucas Hernandez), Vitinha, J. Neves - Doué (62. Kwaratschelia), O. Dembélé (69. Lee), Barcola (78. Mayulu).
Trainer: Luis Enrique
FC Chelsea: Jörgensen - Gusto (88. Garnacho), Fofana, Chalobah, Cucurella - R. James, Caicedo - Palmer (83. Lavia), Fernández, Neto - Joao Pedro (83. Delap)
Trainer: Liam Rosenior
Schiedsrichter: Alejandro José Hernandez Hernandez (Spanien)