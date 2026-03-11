Champions League: Bodö/Glimt schockt auch Sporting Lissabon

Die Außenseiter vom FK Bodö/Glimt schreiben weiter Champions-League-Geschichte. Im Achtelfinal-Hinspiel setzten sich die Norweger gegen Sporting Lissabon mit 3:0 durch.

Bodö/Glimt hat auf dem heimischen Kunstrasen nördlich des Polarkreises mit 3:0 (2:0) gegen Sporting Lissabon gewonnen. Der norwegische Klub sorgte früh für klare Verhältnisse und legte bereits vor der Pause den Grundstein für den Heimsieg.

Sporting steht vor dem Aus

Sondre Brundstad Fet (32.) per Foulelfmeter, Ole Didrik Blomberg (45.+1) und Kasper Högh (71.) erzielten die Treffer gegen den portugiesischen Meister, der damit überraschend vor dem Aus steht.

Die Aufstellungen:

FK Bodö/Glimt: Haikin - Sjövold, Björtuft, Gundersen, Björkan - Evjen (87. Auklend), Berg, Fet (79. Saltnes) - Blomberg (75. Määttä), Högh (79. Helmersen), Hauge

Trainer: Kjetil Knutsen

Sporting Lissabon: R. Silva - Wagiannidis (63. Nuno Santos), Diomande, Inácio, Fresneda - Simoes (63. Morita), Hjulmand - Catamo (63. Faye), Trincao, Guilherme (79. Bragança) - Suárez

Trainer: Rui Borges