  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: Bodö/Glimt schockt auch Sporting Lissabon

Champions League:Bodö/Glimt schockt auch Sporting Lissabon

von Holger Pfandt

|
Der dänische Stürmer von FK Bodø/Glimt, Kasper Høgh, versucht per Kopfball gegen den portugiesischen Torhüter Rui Silva von Sporting CP zu treffen

Die Außenseiter vom FK Bodö/Glimt schreiben weiter Champions-League-Geschichte. Im Achtelfinal-Hinspiel setzten sich die Norweger gegen Sporting Lissabon mit 3:0 durch.

Bodö/Glimt hat auf dem heimischen Kunstrasen nördlich des Polarkreises mit 3:0 (2:0) gegen Sporting Lissabon gewonnen. Der norwegische Klub sorgte früh für klare Verhältnisse und legte bereits vor der Pause den Grundstein für den Heimsieg. 

Sporting steht vor dem Aus

Sondre Brundstad Fet (32.) per Foulelfmeter, Ole Didrik Blomberg (45.+1) und Kasper Högh (71.) erzielten die Treffer gegen den portugiesischen Meister, der damit überraschend vor dem Aus steht. 

Die Aufstellungen: 

FK Bodö/Glimt: Haikin - Sjövold, Björtuft, Gundersen, Björkan - Evjen (87. Auklend), Berg, Fet (79. Saltnes) - Blomberg (75. Määttä), Högh (79. Helmersen), Hauge 
Trainer: Kjetil Knutsen 

Sporting Lissabon: R. Silva - Wagiannidis (63. Nuno Santos), Diomande, Inácio, Fresneda - Simoes (63. Morita), Hjulmand - Catamo (63. Faye), Trincao, Guilherme (79. Bragança) - Suárez 
Trainer: Rui Borges 

Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)

Thema
Champions League

Champions League - Highlights

Bundesliga 25. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40