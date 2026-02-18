  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: Brügge wehrt sich gegen Atletico

Champions League:Brügge wehrt sich gegen Atletico

von Holger Pfandt

|
Antoine Griezmann (Atletico Madrid) und Joaquin Seys (FC Brügge) kämpfen.

Club Brügge belohnt sich mit einem Remis für eine couragierte Leistung gegen Atletico Madrid. Die Spanier führen zwei Mal und bringen den Sieg nicht über die Zeit.

Mit Nick Woltemade in der Startelf hat Newcastle United in der Champions League einen riesengroßen Schritt Richtung Achtelfinale getan. Der Premier-League-Club feierte im Playoff-Hinspiel bei Außenseiter FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan einen 6:1 (5:0)-Kantersieg.

Anthony Gordon war in der ersten Halbzeit mit einem Viererpack (3. Minute/22., Handelfmeter/33./45.+1) der dominierende Spieler auf dem Platz. Außerdem trafen der deutsche Abwehrspieler Malick Thiaw (8.) und Jacob Murphy (72.) für die Magpies.  

Die Aufstellungen:

Club Brügge: Mignolet - Sabbe (81. Siquet), Ordonez, Mechele, Seys (86. Meijer) - Onyedika Nwadike - Stankovic (86. Lemaréchal), Vanaken - Tsolis, Diakhon (82. Campbell) - Tresoldi (76. Vermant)
Trainer: Ivan Leko

Atletico Madrid: Oblak - Molina (90.+1 Le Normand), Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Koke (90.+1 Cardoso), M. Llorente, Lookman (62. Baena) - Alvarez, Griezmann (66. Sörloth)
Trainer: Diego Pablo Simeone

Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)

Thema
Champions League

Champions League - Highlights

Bundesliga 22. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40