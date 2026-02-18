Champions League: Brügge wehrt sich gegen Atletico

Club Brügge belohnt sich mit einem Remis für eine couragierte Leistung gegen Atletico Madrid. Die Spanier führen zwei Mal und bringen den Sieg nicht über die Zeit.

Mit Nick Woltemade in der Startelf hat Newcastle United in der Champions League einen riesengroßen Schritt Richtung Achtelfinale getan. Der Premier-League-Club feierte im Playoff-Hinspiel bei Außenseiter FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan einen 6:1 (5:0)-Kantersieg.

Anthony Gordon war in der ersten Halbzeit mit einem Viererpack (3. Minute/22., Handelfmeter/33./45.+1) der dominierende Spieler auf dem Platz. Außerdem trafen der deutsche Abwehrspieler Malick Thiaw (8.) und Jacob Murphy (72.) für die Magpies.

Die Aufstellungen:

Club Brügge: Mignolet - Sabbe (81. Siquet), Ordonez, Mechele, Seys (86. Meijer) - Onyedika Nwadike - Stankovic (86. Lemaréchal), Vanaken - Tsolis, Diakhon (82. Campbell) - Tresoldi (76. Vermant)

Trainer: Ivan Leko

Atletico Madrid: Oblak - Molina (90.+1 Le Normand), Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Koke (90.+1 Cardoso), M. Llorente, Lookman (62. Baena) - Alvarez, Griezmann (66. Sörloth)

Trainer: Diego Pablo Simeone