Champions-League-Playoff, Rückspiele live im Stream

Champions-League-Magazin am 25. Februar 2026
Schaffen es Leverkusen und Dortmund ins Achtelfinale? Die Rückspiele Bayer - Olympiakos und Atalanta Bergamo - BVB sowie weitere Partien im Champions-League-Magazin.
Für Borussia Dortmund geht es gegen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen gegen Olympiakos Piräus um die noch offenen Plätze für das Achtelfinale.
Sollte sich sowohl der BVB als auch Leverkusen in den Playoffs durchsetzen, wartet in der Runde der besten 16 Vereine der deutsche Rekordmeister FC Bayern München auf eines der zwei Teams.
Moderation: Jochen Breyer
Expertin: Martina Voss-Tecklenburg
Zusammenfassungen der Spiele:
Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen – Olympiakos Piräus
Real Madrid – Benfica Lissabon
Inter Mailand – FK Bodö/Glimt
Paris Saint-Germain – AS Monaco
Newcastle United – Qarabag FK
Juventus Turin – Galatasaray Istanbul
Atlético Madrid – FC Brügge