BVB trotzdem in Playoffs:Dortmund unterliegt Inter Mailand zu Hause
von Adrian von der Groeben
Borussia Dortmund hat zu Hause gegen Inter Mailand verloren. Das Traumtor von Dimarco leitete die Niederlage ein. Dennoch steht der BVB in den Playoffs.
Die Erfolgsserie gerissen, das direkte Achtelfinalticket verpasst: Borussia Dortmund hat zum Abschluss der Ligaphase der Champions League einen Dämpfer kassiert und muss wie im Vorjahr den Umweg über die Play-offs gehen.
Der BVB unterlag Inter Mailand 0:2 (0:0) und schaut nun gebannt in Richtung Nyon. In der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) werden am Freitag (12.00 Uhr) die Play-offs ausgelost.
Die Aufstellungen:
Borussia Dortmund: Kobel – Mane (89. Couto), Can, N. Schlotterbeck – Ryerson, Jo. Bellingham, F. Nmecha, Bensebaini (81. Brandt) – Beier, F. Silva (81. Chukwuemeka) – Guirassy (68. Adeyemi)
Trainer: Niko Kovac
Inter Mailand: Y. Sommer – Bisseck, Acerbi, Akanji – Luis Henrique, P. Sucic (88. Bastoni), Zielinski (74. Frattesi), Mchitarjan (88. Diouf), Dimarco – M. Thuram (88. L. Martínez), Bonny (57. F. P. Esposito)
Trainer: Cristian Chivu
Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)
Kommentator: Adrian von der Groeben