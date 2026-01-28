  3. Merkliste
Champions League: Borussia Dortmund vs. Inter Mailand - die Tore

BVB trotzdem in Playoffs:Dortmund unterliegt Inter Mailand zu Hause

von Adrian von der Groeben

|
Nico Schlotterbeck, Ange-Yoan Bonny und Marcus Thuram kämpfen am 28.01.2026 in Dortmund um den Ball.

Borussia Dortmund hat zu Hause gegen Inter Mailand verloren. Das Traumtor von Dimarco leitete die Niederlage ein. Dennoch steht der BVB in den Playoffs.

Die Erfolgsserie gerissen, das direkte Achtelfinalticket verpasst: Borussia Dortmund hat zum Abschluss der Ligaphase der Champions League einen Dämpfer kassiert und muss wie im Vorjahr den Umweg über die Play-offs gehen.

Der BVB unterlag Inter Mailand 0:2 (0:0) und schaut nun gebannt in Richtung Nyon. In der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) werden am Freitag (12.00 Uhr) die Play-offs ausgelost. 

Die Aufstellungen:  

Borussia Dortmund: Kobel – Mane (89. Couto), Can, N. Schlotterbeck – Ryerson, Jo. Bellingham, F. Nmecha, Bensebaini (81. Brandt) – Beier, F. Silva (81. Chukwuemeka) – Guirassy (68. Adeyemi) 

Trainer: Niko Kovac 

Inter Mailand: Y. Sommer – Bisseck, Acerbi, Akanji – Luis Henrique, P. Sucic (88. Bastoni), Zielinski (74. Frattesi), Mchitarjan (88. Diouf), Dimarco – M. Thuram (88. L. Martínez), Bonny (57. F. P. Esposito) 

Trainer: Cristian Chivu   

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)   

Kommentator: Adrian von der Groeben 

