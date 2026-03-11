Champions League: Barcelona kommt in Newcastle mit Remis davon

Newcastle United und der FC Barcelona haben sich im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales 1:1 getrennt. Das Team von Hansi Flick bot eine weitgehend enttäuschende Leistung.

Barcelona kommt in Newcastle mit Remis davon

Ex-Bundestrainer Hansi Flick ist mit dem FC Barcelona im Champions-League-Achtelfinale unerwartet unter Druck geraten. Der spanische Meister erreichte im Hinspiel bei Newcastle United nur dank eines späten Foulelfmeters von Lamine Yamal (90.+6) ein 1:1 (0:0).

Yamal mit spätem Ausgleich vom Punkt

United war zwar die bessere Mannschaft, wurde aber zu selten wirklich gefährlich. Harvey Barnes (87.) gelang aber doch der späte Treffer - für den Sieg reichte es nicht.

Barcelona ging im St. James' Park nicht das letzte Risiko nach dem Foulelfmeter vom Lamine Yamal (90.+6), sondern will die Dinge im Rückspiel am 18. März (Mittwoch) zu Hause regeln.

Die Aufstellungen:

Newcastle United: Ramsdale - Trippier (67. Livramento), Thiaw, Burn, Hall - Ramsey, Tonali, Joelinton - Elanga (67. A. Murphy), Osula (67. Gordon), Barnes (90. Willock)

Trainer: Eddie Howe

FC Barcelona: J. García - João Cancelo, Araújo (88. Espart), Cubarsi, Martín - Pedri (70. Olmo), Bernal (73. Casado) - Yamal, F. López (88. F. Torres), Raphinha - Lewandowski (70. Rashford)

Trainer: Hansi Flick