Champions League:Barcelona kommt in Newcastle mit Remis davon

von Martin Gräfe

|
William Osula fliegt im 16er am Ball vorbei und in Barcelonas Innenverteidiger Pau Cubarsí rein

Newcastle United und der FC Barcelona haben sich im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales 1:1 getrennt. Das Team von Hansi Flick bot eine weitgehend enttäuschende Leistung.

Ex-Bundestrainer Hansi Flick ist mit dem FC Barcelona im Champions-League-Achtelfinale unerwartet unter Druck geraten. Der spanische Meister erreichte im Hinspiel bei Newcastle United nur dank eines späten Foulelfmeters von Lamine Yamal (90.+6) ein 1:1 (0:0). 

Yamal mit spätem Ausgleich vom Punkt

United war zwar die bessere Mannschaft, wurde aber zu selten wirklich gefährlich. Harvey Barnes (87.) gelang aber doch der späte Treffer - für den Sieg reichte es nicht.

Barcelona ging im St. James' Park nicht das letzte Risiko nach dem Foulelfmeter vom Lamine Yamal (90.+6), sondern will die Dinge im Rückspiel am 18. März (Mittwoch) zu Hause regeln. 

Die Aufstellungen: 

Newcastle United: Ramsdale - Trippier (67. Livramento), Thiaw, Burn, Hall - Ramsey, Tonali, Joelinton - Elanga (67. A. Murphy), Osula (67. Gordon), Barnes (90. Willock) 
Trainer: Eddie Howe 

FC Barcelona: J. García - João Cancelo, Araújo (88. Espart), Cubarsi, Martín - Pedri (70. Olmo), Bernal (73. Casado) - Yamal, F. López (88. F. Torres), Raphinha - Lewandowski (70. Rashford) 
Trainer: Hansi Flick 

Schiedsrichter: Marco Guida (Italien)

