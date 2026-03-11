  3. Merkliste
Champions League: Valverde führt Real zum Sieg gegen ManCity

Champions League:Valverde führt Real zum Sieg gegen ManCity

von Konstantin Klostermann

|
Real Madrids Mittelfeldspieler Federico Valverde jubelt über sein Tor zum 1:0

Real Madrid hat die erste Runde des Gigantenduells im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City klar für sich entschieden. Beim 3:0 erzielte Valverde sämtliche Tore.

Angeführt vom entfesselten Dreierpacker Federico Valverde hat Real Madrid die Tür zum Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München ganz weit aufgestoßen. Der Rekordsieger gewann im einseitigen Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City 3:0 (3:0) und hat sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel nächste Woche in England erarbeitet.  

Hattrick von Valverde

Dem unterhaltsamen Duell im Estadio Santiago Bernabéu drückte Kapitän Valverde in Abwesenheit der Superstars Kylian Mbappé und Jude Bellingham mit drei Treffern (20., 27. und 42.) seinen Stempel auf. Vinicius Jr. scheiterte gar noch mit einem Foulelfmeter an Gianluigi Donnarumma.

Das Duell gegen den deutschen Rekordmeister scheint damit nur noch Formsache. 

Die Aufstellungen: 

Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold (83. Carvajal), Rüdiger, Huijsen, Mendy (46. Fran Garcia) - Valverde, Tchouaméni, Pitarch (76. Ángel) - Diaz (76. Mastantuono), Güler (70. Camavinga), Vinicius Junior. 
Trainer: Alvaro Arbeloa 

Manchester City: Donnarumma - Chusanow, R. Dias, Guehi, O'Reilly - Rodri, B. Silva (70. Ait-Nouri) - Savinho (46. Reijnders), Semenyo (70. Cherki), Doku - Haaland (82. Marmoush) 
Trainer: Pep Guardiola 

Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien) 

