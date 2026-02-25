Champions League: Newcastle United und Qarabag bieten Spektakel

Newcastle United mit Nick Woltemade hat sich keine Blöße gegeben und gegen Qarabag Agdam auch das Playoff-Rückspiel gewonnen. Nach 90 Minuten hieß es 3:2 für die Briten.

Der Einzug von Newcastle United ins Achtelfinale war nach dem 6:1-Hinspielerfolg bei Qarabag Agdam nur noch Formsache. Das Team um den deutschen Nationalspieler Nick Woltemade siegte auch im Rückspiel gegen den Club aus Aserbaidschan mit 3:2 (2:0).

Woltemade in der Startelf

In Newcastle trafen Sandro Tonali (4.), Joelinton (6.) und Sven Botman (52.) für die Magpies. Woltemade spielte von Beginn an und auf der Zehn, blieb trotz guter Aktionen aber ohne Torbeteiligung. Malick Thiaw fehlte gelbgesperrt.

Für die Gäste waren Camilo Duran (51.) und nach einem von Marko Jankovic vergebenen Handelfmeter per Nachschuss Elvin Jafarguliyev (57.) erfolgreich.

Die Aufstellungen:

Newcastle United: Ramsdale - Trippier (53. Hall), Botman (53. Willock), Burn, A. Murphy - Joelinton (54. Gordon), Tonali, J. Murphy (87. Shahar), Woltemade, Barnes - Osula (73. Wissa)

Trainer: Eddie Howe

Qarabag Agdam: Kochalski - Matheus Silva, B. Hüseynov, Medina - Dani Bolt, Pedro Bicalho, M. Jankovic (79. Gurbanli), Jafarguliyev (79. Bayramov), Joni Montiel (62. Kady), Zoubir (79. Addai) - Duran (69. Kashchuk)

Trainer: Gurban Gurbanov