  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: Newcastle United und Qarabag bieten Spektakel

Champions League:Newcastle United und Qarabag bieten Spektakel

von Daniel Gahn

|
Fußball: Nick Woltemade von Newcastle United.

Newcastle United mit Nick Woltemade hat sich keine Blöße gegeben und gegen Qarabag Agdam auch das Playoff-Rückspiel gewonnen. Nach 90 Minuten hieß es 3:2 für die Briten.

Der Einzug von Newcastle United ins Achtelfinale war nach dem 6:1-Hinspielerfolg bei Qarabag Agdam nur noch Formsache. Das Team um den deutschen Nationalspieler Nick Woltemade siegte auch im Rückspiel gegen den Club aus Aserbaidschan mit 3:2 (2:0). 

Woltemade in der Startelf

In Newcastle trafen Sandro Tonali (4.), Joelinton (6.) und Sven Botman (52.) für die Magpies. Woltemade spielte von Beginn an und auf der Zehn, blieb trotz guter Aktionen aber ohne Torbeteiligung. Malick Thiaw fehlte gelbgesperrt.

Für die Gäste waren Camilo Duran (51.) und nach einem von Marko Jankovic vergebenen Handelfmeter per Nachschuss Elvin Jafarguliyev (57.) erfolgreich. 

Die Aufstellungen: 

Newcastle United: Ramsdale - Trippier (53. Hall), Botman (53. Willock), Burn, A. Murphy - Joelinton (54. Gordon), Tonali, J. Murphy (87. Shahar), Woltemade, Barnes - Osula (73. Wissa) 
Trainer: Eddie Howe 

Qarabag Agdam: Kochalski - Matheus Silva, B. Hüseynov, Medina - Dani Bolt, Pedro Bicalho, M. Jankovic (79. Gurbanli), Jafarguliyev (79. Bayramov), Joni Montiel (62. Kady), Zoubir (79. Addai) - Duran (69. Kashchuk) 
Trainer: Gurban Gurbanov 

Schiedsrichter: Davide Massa (Italien) 

Thema
Champions League

Champions League - Highlights

Bundesliga 23. Spieltag

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40